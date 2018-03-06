ŞİİRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR
Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Öğrencilerim geleceğim
Öğrencilerim sevinçlerim
Öğrencilerim hayallerim
Öğrencilerim heyecanlarım
Öğrencilerim mutluluğum
Öğrencilerim çiçeklerim
Onlar her şeyim…
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
ŞİİRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR’A
Şiirlerle büyürüm arkadaşlar
Siz de şiirlerle büyüyün
Peki neden
Çünkü sizin rüyalarınız harika olsun
Bilginiz zeki olsun
Sen şiirlerle büyümeyi unutma.
Asya ULUDAĞ
RÜZGAR
Geçti gitti buradan
Nereye gitti acaba rüzgar?
Kim bilir nerelere gitti
Fakat endişelenmeye gerek yok
Rüzgarın başına hiç bir şey gelmez!
Eymen KARADENİZ
SÖZCÜKLER
Çocuklar çok mutlu olur biliyorum
Ama bazan da yaramaz olurlar
Hep olmalı mı bu çocuklar yaramaz
Olmamalı olmamalı…
Hayat Ece ÖZÇELİK
GÜNEŞ
Aydınlığını vurur bize
Işık verir hepimize
Vitamin verir bizlere
Güneştir yaşam kaynağı
Büyütür çiçekleri, bizleri
Güneşi seviniz
Sabahları onla kalkarız
Onunla aydınlanırız.
Ela ERSAN
KALBİMDEKİ MASAL
Yıldızlar kadar parlak bir masal
Hayal dünyasının sınırlarını zorlayan
Kelebekler kadar özgür olan kanatlarıyla
Duygularına dokunan bir masal.
*
Gözlerinin ışıltısında görünen
Kalbinin her köşesine hakim olmuş bir masal
Bir melek kadar masum
Kalbimdeki masalım.
Dilay ASLANTÜRK
SÖZCÜKLER
O yaramaz çocuklar var ya
Bizim evin her yerini dağıtmşlar
Ben de onlara kızıyordum!
Ali DEMİR
MUTLULUK
Mutluluk güzel, ağlamak çirkin
Mutluluk gözümüzü güzel gösterir
Ağlamak ise çirkin gösterir
Mutluluk mutluluk
Herkes seni seviyor
Mutluluk.
Eylül YIRIK