Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Öğrencilerim geleceğim

Öğrencilerim sevinçlerim

Öğrencilerim hayallerim

Öğrencilerim heyecanlarım

Öğrencilerim mutluluğum

Öğrencilerim çiçeklerim

Onlar her şeyim…

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

ŞİİRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR’A

Şiirlerle büyürüm arkadaşlar

Siz de şiirlerle büyüyün

Peki neden

Çünkü sizin rüyalarınız harika olsun

Bilginiz zeki olsun

Sen şiirlerle büyümeyi unutma.

Asya ULUDAĞ

RÜZGAR

Geçti gitti buradan

Nereye gitti acaba rüzgar?

Kim bilir nerelere gitti

Fakat endişelenmeye gerek yok

Rüzgarın başına hiç bir şey gelmez!

Eymen KARADENİZ

SÖZCÜKLER

Çocuklar çok mutlu olur biliyorum

Ama bazan da yaramaz olurlar

Hep olmalı mı bu çocuklar yaramaz

Olmamalı olmamalı…

Hayat Ece ÖZÇELİK

GÜNEŞ

Aydınlığını vurur bize

Işık verir hepimize

Vitamin verir bizlere

Güneştir yaşam kaynağı

Büyütür çiçekleri, bizleri

Güneşi seviniz

Sabahları onla kalkarız

Onunla aydınlanırız.

Ela ERSAN

KALBİMDEKİ MASAL

Yıldızlar kadar parlak bir masal

Hayal dünyasının sınırlarını zorlayan

Kelebekler kadar özgür olan kanatlarıyla

Duygularına dokunan bir masal.

*

Gözlerinin ışıltısında görünen

Kalbinin her köşesine hakim olmuş bir masal

Bir melek kadar masum

Kalbimdeki masalım.

Dilay ASLANTÜRK

SÖZCÜKLER

O yaramaz çocuklar var ya

Bizim evin her yerini dağıtmşlar

Ben de onlara kızıyordum!

Ali DEMİR

MUTLULUK

Mutluluk güzel, ağlamak çirkin

Mutluluk gözümüzü güzel gösterir

Ağlamak ise çirkin gösterir

Mutluluk mutluluk

Herkes seni seviyor

Mutluluk.

Eylül YIRIK