Şiirlerle büyüsün çocuklar
Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin...Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
İnsanlarda birtakım ince, yüksek ve temiz duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve temiz duyguları en ziyade duyabilen şairdir. M.Kemal ATATÜRK
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin...Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
ASFALT ÜZERİNE ŞİİRLER
IV.
Kırık taşlara bakıp
Işıklı bir asfalt düşünmek
Acaba yalnız
Şairlere mi mahsus?
Orhan VELİ
AĞACIM
Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim
Fakat eğer sen
Bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim
Güzel ağacım
Sen kuruduğun zaman
Biz de inşallah
Başka mahalleye taşınmış oluruz.
Orhan VELİ
KUŞ ve BULUT
Kuşçu amca
Bizim kuşumuz da var
Ağacığım da
Sen bize bulut ver sade
Yüz paralık.
Oktay RİFAT – Orhan VELİ
YARIN
Çalış çalış ki yarın belki dinlenmek için
Bir yarar sağlarsın bugünkü çalışmandan…
Tevfik FİKRET
MÜJDE
Kuşlar haber verdi bana kuşlar
Gelecekte bir şeyler olacak
Gün dilediğimiz gibi doğar
İnsan yüzümüz güler olacak
**
Neden sonra nehir yatağında
Kurt ininde kuzu otlağında
Dünya dirlik düzenlik çağında
Düşle gerçek beraber olacak.
Cahit Sıtkı TARANCI
ÖPÜCÜKLER
Çocuklar düştüler mi
Acıdı mı bir yerleri
Geçiverir öpülünce
Öpücük ilaç
Öpücük sevgi
Tüm dünya
Öpücüklerden yapılmış sanki.
Hakkı ÖZKAN
ANNEME VERDİĞİM SÖZ
Ben güzel olacağım
Taşıyacağım hep
Akan suların güzelliğini
**
Ben iyi olacağım
Ellerim açılacak gece gündüz
Bir bitki iyiliğinde
**
Ben doğru olacağım
Gökten düşen taş gibi
Doğru.
Fazıl HÜSNÜ DAĞLARCA