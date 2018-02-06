Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

İnsanlarda birtakım ince, yüksek ve temiz duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve temiz duyguları en ziyade duyabilen şairdir. M.Kemal ATATÜRK

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin...Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

ASFALT ÜZERİNE ŞİİRLER

IV.

Kırık taşlara bakıp

Işıklı bir asfalt düşünmek

Acaba yalnız

Şairlere mi mahsus?

Orhan VELİ

AĞACIM

Mahallemizde

Senden başka ağaç olsaydı

Seni bu kadar sevmezdim

Fakat eğer sen

Bizimle beraber

Kaydırak oynamasını bilseydin

Seni daha çok severdim

Güzel ağacım

Sen kuruduğun zaman

Biz de inşallah

Başka mahalleye taşınmış oluruz.

Orhan VELİ

KUŞ ve BULUT

Kuşçu amca

Bizim kuşumuz da var

Ağacığım da

Sen bize bulut ver sade

Yüz paralık.

Oktay RİFAT – Orhan VELİ

YARIN

Çalış çalış ki yarın belki dinlenmek için

Bir yarar sağlarsın bugünkü çalışmandan…

Tevfik FİKRET



MÜJDE

Kuşlar haber verdi bana kuşlar

Gelecekte bir şeyler olacak

Gün dilediğimiz gibi doğar

İnsan yüzümüz güler olacak

**

Neden sonra nehir yatağında

Kurt ininde kuzu otlağında

Dünya dirlik düzenlik çağında

Düşle gerçek beraber olacak.

Cahit Sıtkı TARANCI

ÖPÜCÜKLER

Çocuklar düştüler mi

Acıdı mı bir yerleri

Geçiverir öpülünce

Öpücük ilaç

Öpücük sevgi

Tüm dünya

Öpücüklerden yapılmış sanki.

Hakkı ÖZKAN

ANNEME VERDİĞİM SÖZ

Ben güzel olacağım

Taşıyacağım hep

Akan suların güzelliğini

**

Ben iyi olacağım

Ellerim açılacak gece gündüz

Bir bitki iyiliğinde

**

Ben doğru olacağım

Gökten düşen taş gibi

Doğru.

Fazıl HÜSNÜ DAĞLARCA