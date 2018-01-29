Şiirlerle büyüsün çocuklar
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
“BEN ARTIK ŞARKI DİNLEMEK DEĞİL, ŞARKI SÖYLEMEK İSTİYORUM”
SENİ DÜŞÜNMEK
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey…
Fakat artık ümit yetmiyor bana,
Ben artık şarkı dinlemek değil,
Şarkı söylemek istiyorum.
Nazım HİKMET
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
YENİ GELEN GÜNE TÜRKÜ
Merhaba yeni gelen gün
Gökyüzünde belirsiz aydınlık
Denizde çivit mavisi
Merhaba yaşama gücüm.
*
Hadi bakalım başla işine
İlk vapuru ilk treni
İlk uçağı kaldır
Dünyamızın çarkı dönsün.
*
Şu çarpan yüreğimizin
Umudunun sende olduğunu bil
Bil de ona göre davran
Getireceğin mutluluğu getir.
Sabahattin Kudret AKSAL
KİRAZ DALI
Haziranda kiraz dalı
Çocuklar uzansın diye
Yere doğru
Eğilir.
Arif DAMAR
GÜNAYDIN
Kapalı duran penceremden
Odama giren sabah güneşi
Günaydın diyor.
*
Sandalyanın sırtında ceketim
Dün gece olup bitenleri unutmuş
Uzun etme diyor işte.
*
Ve bir mırıltı
Kulağımın dibinde
Ben başlayan günüm
Aydınlığı getirdim sana
İnsanoğlu
Hadi kalksana
*
Peşinden lafa karışıyor pencere
Günaydın Muzaffer Bey
-Sokaklar seni bekliyormuş-
Günaydın.
Muzaffer Tayyip USLU
SEVGİ ORMANI
Bu sevgi ormanında
Ağaçlar gözlerimin içine güldüler
Soluğumda yeşiller çiçeklendi.
*
Bunca yıl özümsediğim güzl şeyler
Kirlenmiş suları arıttı denizlerimde
Garipliğimin gökyüzün imd
Garipliğimin gökyüzüne yeni maviler geldi.
*
Ve acıdan çatlayan dudaklarıma inat
Yeni soluk yatakları yarattı yüeğimde
Sevecenliğin yarattığı hayat.
Şükran KURDAKUL
GÜVERCİN AĞIDI
İkimiz de güvercini sustuk
Gökyüzünü her günkü yerindeydi
Leylakların günü sonra
Süsenlerin günü
Sonra güller bütün bir yaz
O yoktu tek
Uzun boynundan bilirdik
Kanat seslerinden
Her şey yerli yerindeydi
Tek oydu eksilen
İkimiz de güvercini sustuk
Balkon soldu.
Gülten AKIN
BALIKÇI
Denize vuran balıkçı
Bir aynadan döner bize
Yüreği rüzgra göre
Mintanı yamalı
Ayakları çıplak
Elleri ne güzel.
*
Denize vuran balıkçı
Kuşu yıldızı getirir bize
Kabuklu böcekler ve yosun
Bırakır sepetini küpeştesine
Denizde pupa yelken günümüzün
Geceler kısacık gündüzler uzun.
Oktay RIFAT
MEMNUNİYET
Benden zarar gelmez
Kovanındaki arıya
Yuvasındaki kuşa
Ben kendi halime yaşarım
Şapkamın altında
Sebepsiz gülüşüm caddelerde
Memnuniyetimden
Ve bu çılgınlık delicesine
İçiğmden geliyor
Dilsiz değilim susamam
Öyle ölüler gibi
Bu güzel dünya ortasında.
Rüştü ONUR