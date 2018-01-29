Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin ZAFERYILDIZI



Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

“BEN ARTIK ŞARKI DİNLEMEK DEĞİL, ŞARKI SÖYLEMEK İSTİYORUM”

SENİ DÜŞÜNMEK

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey…

Fakat artık ümit yetmiyor bana,

Ben artık şarkı dinlemek değil,

Şarkı söylemek istiyorum.

Nazım HİKMET

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.



YENİ GELEN GÜNE TÜRKÜ

Merhaba yeni gelen gün

Gökyüzünde belirsiz aydınlık

Denizde çivit mavisi

Merhaba yaşama gücüm.

*

Hadi bakalım başla işine

İlk vapuru ilk treni

İlk uçağı kaldır

Dünyamızın çarkı dönsün.

*

Şu çarpan yüreğimizin

Umudunun sende olduğunu bil

Bil de ona göre davran

Getireceğin mutluluğu getir.

Sabahattin Kudret AKSAL



KİRAZ DALI

Haziranda kiraz dalı

Çocuklar uzansın diye

Yere doğru

Eğilir.

Arif DAMAR

GÜNAYDIN

Kapalı duran penceremden

Odama giren sabah güneşi

Günaydın diyor.

*

Sandalyanın sırtında ceketim

Dün gece olup bitenleri unutmuş

Uzun etme diyor işte.

*

Ve bir mırıltı

Kulağımın dibinde

Ben başlayan günüm

Aydınlığı getirdim sana

İnsanoğlu

Hadi kalksana

*

Peşinden lafa karışıyor pencere

Günaydın Muzaffer Bey

-Sokaklar seni bekliyormuş-

Günaydın.

Muzaffer Tayyip USLU



SEVGİ ORMANI

Bu sevgi ormanında

Ağaçlar gözlerimin içine güldüler

Soluğumda yeşiller çiçeklendi.

*

Bunca yıl özümsediğim güzl şeyler

Kirlenmiş suları arıttı denizlerimde

Garipliğimin gökyüzün imd

Garipliğimin gökyüzüne yeni maviler geldi.

*

Ve acıdan çatlayan dudaklarıma inat

Yeni soluk yatakları yarattı yüeğimde

Sevecenliğin yarattığı hayat.

Şükran KURDAKUL



GÜVERCİN AĞIDI

İkimiz de güvercini sustuk

Gökyüzünü her günkü yerindeydi

Leylakların günü sonra

Süsenlerin günü

Sonra güller bütün bir yaz

O yoktu tek

Uzun boynundan bilirdik

Kanat seslerinden

Her şey yerli yerindeydi

Tek oydu eksilen

İkimiz de güvercini sustuk

Balkon soldu.

Gülten AKIN

BALIKÇI

Denize vuran balıkçı

Bir aynadan döner bize

Yüreği rüzgra göre

Mintanı yamalı

Ayakları çıplak

Elleri ne güzel.

*

Denize vuran balıkçı

Kuşu yıldızı getirir bize

Kabuklu böcekler ve yosun

Bırakır sepetini küpeştesine

Denizde pupa yelken günümüzün

Geceler kısacık gündüzler uzun.

Oktay RIFAT

MEMNUNİYET

Benden zarar gelmez

Kovanındaki arıya

Yuvasındaki kuşa

Ben kendi halime yaşarım

Şapkamın altında

Sebepsiz gülüşüm caddelerde

Memnuniyetimden

Ve bu çılgınlık delicesine

İçiğmden geliyor

Dilsiz değilim susamam

Öyle ölüler gibi

Bu güzel dünya ortasında.

Rüştü ONUR



