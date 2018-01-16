Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

UZAK

Uzakları insanlar yakınken de koyar aralarına

O nedenle yazamadım son İstanbul buluşmamızdan sonra

Her yağmur yağdığında

Hatta her güneş çıktığında

Daha çok sevdim seni

Uzakları maviye sararken

Yakın dediğin nedir

Uzak sadece iki hece.

Ş.Z.(2018 isimsiz yeni kitap dosyasından)

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

MUTLULUK

Mutluluk güzel ağlamak çirkin

Mutluluk gözümüzü güzel gösterir

Ağlamak ise çirkin gösterir

Mutluluk mutluluk

Herkes seni seviyor

Mutluluk.

Eylül YIRIK

SEVGİ SAYGI

Bir vatan varmış

Çok şakacıymış

Bir zaman

Kendine bakmış

Çok çirkinmiş

Bir berbere gitmiş

Çok güzel olmuş.

Özgür Ada ÇOBAN

MUTLULUK

Mutluluk çok güzeldir

Mutlu olunca kendimi iyi hissederim

Sen de mutlu ol sen de iyi hisset

Mutlu olunca sanki saraydayım

Beni mutlu eden çok şey var

O kadar çok ki bilemezsin.

Nefise İLHAN

AİLE

Aile sevgi yuvası

Dökülüyor mutluluk

Hayller birlikte

Bir aile kuralım.

**

Sevgi, mutluluk istiyorsan

Bir aile de sen kur

Dört kişi ile mutlu yaşamak istiyorsan

Aile kur.

Ayşem ÖZARMAN



FARKLILIKLARIMIZ

Hepimiz farklıyız

Herkes başka şeylerden hoşlanır

Kimimiz resim çizmekten

Kimimiz yazmaktan.

*

Hepimiz ayrıyız

Herkesin hobileri başka

Kimimiz okumaktan

Kimimiz oynamaktan hoşlanırız.

*

Hepimiz ayrıyız

Tadı tap ayrıyız.

Eymen KARADENİZ

MUTLULUK

Mutlu olmayı severim

Dünya mutlu olsun

Çiçekler böcekler uçsun

*

Ben mutluluğu herkese veririm

Çiçekler mutlu

Güneşler mutlu

Kelebekler mutlu.

Asya TÜLEK

BACH

Şarkılar besteler

Sevgiler saygılar

Adım Sebastian

Şarkılar oyunlar.

*

Çocuk sordu napıyorsun

Bach Bach Bach

Beste şarkı demek

Hepsi birlikte oyun demek.

Delfin HAZIR

ELA ve BORAY

Birlikte koyulullar eğlenceye

Koş Ela koş

Koyu Mavi odaya

Mavi gökyüzüne

Koş Mavi odaya

Mutlulukla açılan odaya

Koş Ela koş.

Ela ÖZÇELİK