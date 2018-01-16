Şiirlerle büyüsün çocuklar
Her yağmur yağdığında Hatta her güneş çıktığında Daha çok sevdim seni Uzakları maviye sararken
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
UZAK
Uzakları insanlar yakınken de koyar aralarına
O nedenle yazamadım son İstanbul buluşmamızdan sonra
Her yağmur yağdığında
Hatta her güneş çıktığında
Daha çok sevdim seni
Uzakları maviye sararken
Yakın dediğin nedir
Uzak sadece iki hece.
Ş.Z.(2018 isimsiz yeni kitap dosyasından)
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
MUTLULUK
Mutluluk güzel ağlamak çirkin
Mutluluk gözümüzü güzel gösterir
Ağlamak ise çirkin gösterir
Mutluluk mutluluk
Herkes seni seviyor
Mutluluk.
Eylül YIRIK
SEVGİ SAYGI
Bir vatan varmış
Çok şakacıymış
Bir zaman
Kendine bakmış
Çok çirkinmiş
Bir berbere gitmiş
Çok güzel olmuş.
Özgür Ada ÇOBAN
MUTLULUK
Mutluluk çok güzeldir
Mutlu olunca kendimi iyi hissederim
Sen de mutlu ol sen de iyi hisset
Mutlu olunca sanki saraydayım
Beni mutlu eden çok şey var
O kadar çok ki bilemezsin.
Nefise İLHAN
AİLE
Aile sevgi yuvası
Dökülüyor mutluluk
Hayller birlikte
Bir aile kuralım.
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Sevgi, mutluluk istiyorsan
Bir aile de sen kur
Dört kişi ile mutlu yaşamak istiyorsan
Aile kur.
Ayşem ÖZARMAN
FARKLILIKLARIMIZ
Hepimiz farklıyız
Herkes başka şeylerden hoşlanır
Kimimiz resim çizmekten
Kimimiz yazmaktan.
*
Hepimiz ayrıyız
Herkesin hobileri başka
Kimimiz okumaktan
Kimimiz oynamaktan hoşlanırız.
*
Hepimiz ayrıyız
Tadı tap ayrıyız.
Eymen KARADENİZ
MUTLULUK
Mutlu olmayı severim
Dünya mutlu olsun
Çiçekler böcekler uçsun
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Ben mutluluğu herkese veririm
Çiçekler mutlu
Güneşler mutlu
Kelebekler mutlu.
Asya TÜLEK
BACH
Şarkılar besteler
Sevgiler saygılar
Adım Sebastian
Şarkılar oyunlar.
*
Çocuk sordu napıyorsun
Bach Bach Bach
Beste şarkı demek
Hepsi birlikte oyun demek.
Delfin HAZIR
ELA ve BORAY
Birlikte koyulullar eğlenceye
Koş Ela koş
Koyu Mavi odaya
Mavi gökyüzüne
Koş Mavi odaya
Mutlulukla açılan odaya
Koş Ela koş.
Ela ÖZÇELİK