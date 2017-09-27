ŞİİRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalan,

Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan

Ve güzel gecelerim masallarla dopdolu

Her şey, her şey güzeldi, gözyaşı, dünya, zaman

Böğürtlen topladığım ıssız, tozlu köy yolu

Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan.

Turgut UYAR

HADİ BİR ŞARKI SÖYLE KANAYAN DÜNYAYA KARŞI

Hadi bir şarkı söyle kanayan dünyaya karşı

Zeytinlerden başlayarak çöllere antillere

Sesinin alevinden dünyada bir yer ışısın

Buzullardan steplere hadi bir şarkı söyle

Umulsun füzelerin rampalarında çürüyeceği

Hadi bir şarkı söyle, haklı güzel bir şarkı

Kıbrıs Türkçesi yüzlü, yaz güzeli sevgilim.

Fikret DEMİRAĞ

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirler yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim

Aydınlığı gösteren

Bana sarılan tek kol

Bilgi veren tek insan

Sanat, ders

Yeter ki sen öğret

Öğret öğretmenim.

Ela ERSAN

BAHÇEM

Bahçemin içinde çiçekler

Böcekler, ağaçlar

Kedicikler

Güneş açıyor

Çiçeklere doğru

Oyun oynarım

Arkadaşlarımla orada.

Ela ERSAN

İÇİMDEKİ SİSLİ YOL

Kurumuş ağacın yaprakları

Süzülürken serin havada

İnsanın içinde haykırışlar

Yankılanırken yıldızlar eşliğinde

Gitarımı çalarken bir şarkı yazdım

Adı aynı bana benzer

İçimdeki sisli yol.

İpeksu İÇEL

BELKİ YARIN

İşte gidiyorum

Ulaşacağım

Üzülmeden

Kendi ayağımın üstünde durarak

İşte gidiyorum

Geleceğim

Belki yarın

Belki yarından da yakın.

Senem KÜLÇER

BULUT

Hava güneşli

Gökyüzünde bir tek bulut bile yok

Ve kuşların cıvıltısı sarmış her yanı

Yüzünde bir parça tebessüm

Gözlüğünü temizlerken seni aniden

Yumuşak bir rüzgar

Ağaçların hışırtısı

Ve yine kuşların cıvıltısı.

Ahsen Sultan BALCI

GÖKYÜZÜNDEKİ MUTLULUKLARA

Gökyüzündeki mutluluklara ulaşmak

Sanki oradaki hayalleri kurtarmak

***

Oradaki hayalleri kurtarmak

Geldim oradayım bak

***

Oraya geliyorum hayalleri kurtarmaya

Geliyorum oradayım bak.

Nazife ALACAN