ŞİİRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirler yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalan,
Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan
Ve güzel gecelerim masallarla dopdolu
Her şey, her şey güzeldi, gözyaşı, dünya, zaman
Böğürtlen topladığım ıssız, tozlu köy yolu
Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan.
Turgut UYAR
HADİ BİR ŞARKI SÖYLE KANAYAN DÜNYAYA KARŞI
Hadi bir şarkı söyle kanayan dünyaya karşı
Zeytinlerden başlayarak çöllere antillere
Sesinin alevinden dünyada bir yer ışısın
Buzullardan steplere hadi bir şarkı söyle
Umulsun füzelerin rampalarında çürüyeceği
Hadi bir şarkı söyle, haklı güzel bir şarkı
Kıbrıs Türkçesi yüzlü, yaz güzeli sevgilim.
Fikret DEMİRAĞ
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirler yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim
Aydınlığı gösteren
Bana sarılan tek kol
Bilgi veren tek insan
Sanat, ders
Yeter ki sen öğret
Öğret öğretmenim.
Ela ERSAN
BAHÇEM
Bahçemin içinde çiçekler
Böcekler, ağaçlar
Kedicikler
Güneş açıyor
Çiçeklere doğru
Oyun oynarım
Arkadaşlarımla orada.
Ela ERSAN
İÇİMDEKİ SİSLİ YOL
Kurumuş ağacın yaprakları
Süzülürken serin havada
İnsanın içinde haykırışlar
Yankılanırken yıldızlar eşliğinde
Gitarımı çalarken bir şarkı yazdım
Adı aynı bana benzer
İçimdeki sisli yol.
İpeksu İÇEL
BELKİ YARIN
İşte gidiyorum
Ulaşacağım
Üzülmeden
Kendi ayağımın üstünde durarak
İşte gidiyorum
Geleceğim
Belki yarın
Belki yarından da yakın.
Senem KÜLÇER
BULUT
Hava güneşli
Gökyüzünde bir tek bulut bile yok
Ve kuşların cıvıltısı sarmış her yanı
Yüzünde bir parça tebessüm
Gözlüğünü temizlerken seni aniden
Yumuşak bir rüzgar
Ağaçların hışırtısı
Ve yine kuşların cıvıltısı.
Ahsen Sultan BALCI
GÖKYÜZÜNDEKİ MUTLULUKLARA
Gökyüzündeki mutluluklara ulaşmak
Sanki oradaki hayalleri kurtarmak
***
Oradaki hayalleri kurtarmak
Geldim oradayım bak
***
Oraya geliyorum hayalleri kurtarmaya
Geliyorum oradayım bak.
Nazife ALACAN