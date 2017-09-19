Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Sana Şair...

Uzun zaman aldı yeniden başlamak

yeniden deyip yola koyulmak

onca imge arasında kaybolmadan yazmak

attım hüznün terini anlımdan

bir kez daha inandım

suyun tadında kokun olduğuna

tuz kadar severdi annem beni

her anlattığında aynı masalı

gölgesi düşerdi suya gözlerinin

tıpkı suya kattığın sesin gibi

kokun da gelirdi...

ş.z.

Yarın okullu oluyoruz yeniden. İlk günkü heyecanı taşıyanlara selam olsun!

Ve çok uzaklarda yeni başlangıçlara yelken açan 99’lular, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmayınız... Yaşadığınız bu ilk an heyecanını hep hissedin, ancak o zaman içinizdeki çocuk hiç büyümez ve siz hep yeni başlangıçlar için istediğiniz o cesareti bulabilirisniz...

Eylülde bir genç tanıdım, tam da uzaklara gitmek üzere olan. Üzüldüm de neden bu kadar yakınımdayken, onu neden geç tanıdığıma ve şiire olan tutkusunu fark edememiş olmama... Güçlü bir kalem 0. Şiirimize kalıcı eserler bırakacağına inanıyorum. Çok okuyan, ne istediğini bilen, sorgulayan bir genç. İnanıyorum ki onun gibi çok gencimiz var. Buradan onlara sesleniyorum; şiir yazan, okuyan ve gerek şiirlerini ve gerekse okuduklarını paylaşmak isteyen gençlere de bu minik sayfamı paylaşabileceğimin çağrısını yapıyorum. Paylaşımlarınızı bekliyorum gençler.

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirler yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

İSİMSİZ I

Geç kalmışçasına koşmayı öğretti

bana hayat

Koşarken yalnız kalmayı

Kararlı bir yalnızlıktı bu

Ne sandığım kadar korkak ne de

düşlediğim kadar tek.

Umut DENİZ

ARS LONGA

Eserken güz yelleri “gülistanlık”

ülkemde

Soruyorum yaşayan ölüler insanlığımız

nerede?

Ars Longa dedikçe tıktınız kelimelerimizi

saklı dizelere

Bize boş ver demek düşer ağlarken de

gülerken de

* * *

Bütün suretler boşrölü kaparken

cahillik perdesinde

Şurada üç beş kişi kalmışımız

ATAmızın izinde

Harfler bile anlamsız kalıyor

Yıkanmış beyinlerimizin gölgesinde

Arıyorum ama bulamıyorum

Bizim sanatımız bu oyunun neresinde.

Umut DENİZ

İSİMSİZ 2

İki kulaç mesafeye; yürümeye yorulduğum günlerde

Karşıdan esen rıhtım kokusu çıka gelirdi

Bir ambalaj hışırtısına irkildiğim

Dört duvar arası gecelerde

Aklıma düşerdi odandaki gül kokusu

Kaçarken benden ulu orta

Çoraplarını giydirirdim yatmadan.

Ördüğün atkı boynumda asılı iyi mi?

Bacası tüten ev gibiyim

Saatsiz diyarlarda

Kiliseden bozma camiiler önünde

Günahlar işlemişiz

Reçel renkli rujunla örttüğün

Davetkar gülümsemen

Ömürlük taahhütname sorumluluğunda

İşlemiş bedenime

Belki;

Deri cüzdanlarda taşıyamadım bakışlarını

Ya da

Süslü çerçevelerde saklayamadım gelecek kaygılarını

Ama;

Ellerimle yaktım ışıl ışıl umut dolu mumlarını

Yıldızlı yastığına her yasladığımda başımı

Sezdim saçlarımda gezen ellerini

Seyrek sakallarımla

Ağlamaklı yanaklarım yosun tuttuğunda

Korkma derdin fısıltılarında

Çelikten bozma kapıları aralayamadığımda

Örterdi gece ‘SENİ’ üzerime

Cüretkar göz kırpmalarının mahiyeti

Apayrı dizeler yağdırırdı yorgun parmaklarıma

Bir ton farkla kaçırmamışsam seni

Gel çiz beni, benim eskitilmiş duvarlarıma

Defalarca kullanılmış fırçalarını da getir

O sabahki yunusları nakşet...

Umut DENİZ

İSİMSİZ 3

Üstü saç dolu tarak örter miydi

Ucuz parfümün aciz kokusunu

Yanmaya takati kalmamış loş ışık

Boyası dökülmüş duvarı çağırır mıydı?

Susuz geçen iki iş günü

Kilolarca çöpü önemsizleştirirdi

Yağmur sonrası gelen son günler

İzmarit dolu sokakları temizler miydi?

Dalıp giden gözler

Defalarca aşılan denizleri aşar mıydı?

Okunmamış her kitap

Gece rüyalara düşer miydi?

Sorulacak o kadar soruya karşın

Toplanmamış cevaplar keskin dönüşte...

Yenilenen yalanların peşinde

Doğruları dikte eder miydi?

Umut DENİZ