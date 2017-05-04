Şiirlerle büyüsün çocuklar
"Tamamlandığını sandığım sözlerim yarım kalıyorRüzgar besliyor beni kuytusunun sütüyle..."
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
RÜZGAR
Tamamlandığını sandığım sözlerim yarım kalıyor
Rüzgar besliyor beni kuytusunun sütüyle
Ömrünü çok gören bir kelebek havalanıyor aklımdan
Ve kaybediyorum gerisini sözlerin
Rüzgar anımsayacaklarımı uğultusuna katıyor.
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BİRHAN KESKİN
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
RÜZGAR
Okuldayım okulda
Vu vu diye rüzgar eser
Uçurdu beni rüzgar
Ah, anneciğim
Ah, enneciğim
Babacığım imdat imdat!
Nefise İLHAN
ÇOCUK RÜZGAR
Ben de dışarı çıktım
Baktım ki rüzgar var
Ne güzel.
Ali Kağan YAZICI
MUTLULUK ŞİİRİ
İnsan isterse her zaman mutlu olabilir
Aslında insanın yüreğinde her zaman
Birazcık mutluluk olur.
Salim ELMALI
MUTLULUK ŞİİRİ
Mutluluk nedir?
Mutluluk herkesin
Gözlerinde olan şeydir.
Şen DEMİR
MUTLULUK ŞİİRİ
Ben özgürdüm
Çok oyun oynar koşarım
Ben mutluyum
Çok heyecanlıyım.
Ali BİLHAN
MUTLULUK ŞİİRİ
Mutsuz olduğumda
Güzel şeyler düşünürüm
Böylece mutlu oldum
Kimse mutluluğumu bozamaz
Ben mutlu olmak için doğmuşum.
Ada ŞAHİN
MUTLULUK ŞİİRİ
Öğretmenlerimi mutlu ederim
Öğretmenimi mutlu görünce
Çok sevinirim.
Tijen ERBULAK
MUTLULUK ŞİİRİ
Arkadaşlarımla oynayınca
Çok mutlu olurum
Öğretmenime sarılınca
Çok mutlu olurum.
Eslem Ravza İNAL
MUTLULUK ŞİİRİ
İnsan mutlu olursa
Çok mutlu olur
Mutlu olursa yüzü güler
Mutluluk olmazsa huzur olmaz.
Eliz TAŞER
ŞİİR YAZIYORUM
Doğaya saygı duyalım
Onlar için çöp atmayalım
Doğaya saygılı olalım
Temiz ortam temiz yaşam.
Tanem ÇELEBİ
ŞİİR YAZIYORUM
Dünya nerdesin?
Her yerdeyim
Dünya bulutların
Altında yaşar.
Nisa KILIÇ
ŞİİR YAZIYORUM
Kalbi alan şiir için
Çiçek kokulu etrafta olan
Tatlı şiir çok seviyorum.
Teşekkür ederim.
Cemre YILDIZ
MUTLULUK ŞİİRİ
Mutluluk oyundur
Her zaman oynarsak
Çok mutlu oluruz.
Sarp UÇANOK
MUTLULUK ŞİİRİ
Mutlulukla ben yaşarım
Mutluluk çocukların gözlerindedir
Mutluluk benim gözlerimdedir
Güneş benim gibi mutlu.
Hira Nehir ARTIK