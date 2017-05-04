Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. Şiirlerle büyüsün çocuklar
Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şiirlerle büyüsün çocuklar

"Tamamlandığını sandığım sözlerim yarım kalıyorRüzgar besliyor beni kuytusunun sütüyle..."

A+A-

 

Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

RÜZGAR

Tamamlandığını sandığım sözlerim yarım kalıyor
Rüzgar besliyor beni kuytusunun sütüyle
Ömrünü çok gören bir kelebek havalanıyor aklımdan
Ve kaybediyorum gerisini sözlerin
Rüzgar anımsayacaklarımı uğultusuna katıyor.

……………

BİRHAN KESKİN

 

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

 

RÜZGAR

Okuldayım okulda
Vu vu diye rüzgar eser
Uçurdu beni rüzgar
Ah, anneciğim
Ah, enneciğim
Babacığım imdat imdat!
Nefise İLHAN

 

ÇOCUK RÜZGAR

Ben de dışarı çıktım
Baktım ki rüzgar var
Ne güzel.

Ali Kağan YAZICI

 

MUTLULUK ŞİİRİ

İnsan isterse her zaman mutlu olabilir
Aslında insanın yüreğinde her zaman
Birazcık mutluluk olur.

Salim ELMALI

 

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutluluk nedir?
Mutluluk herkesin
Gözlerinde olan şeydir.

Şen DEMİR

 

MUTLULUK ŞİİRİ

Ben özgürdüm
Çok oyun oynar koşarım
Ben mutluyum
Çok heyecanlıyım.

Ali BİLHAN

 

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutsuz olduğumda
Güzel şeyler düşünürüm
Böylece mutlu oldum
Kimse mutluluğumu bozamaz
Ben mutlu olmak için doğmuşum.

Ada ŞAHİN

 

MUTLULUK ŞİİRİ

Öğretmenlerimi mutlu ederim
Öğretmenimi mutlu görünce
Çok sevinirim.

Tijen ERBULAK


MUTLULUK ŞİİRİ

Arkadaşlarımla oynayınca
Çok mutlu olurum
Öğretmenime sarılınca
Çok mutlu olurum.

Eslem Ravza İNAL

 

MUTLULUK ŞİİRİ

İnsan mutlu olursa
 Çok mutlu olur
Mutlu olursa yüzü güler
Mutluluk olmazsa huzur olmaz.

Eliz TAŞER

 

ŞİİR YAZIYORUM

Doğaya saygı duyalım
Onlar için çöp atmayalım
Doğaya saygılı olalım
Temiz ortam temiz yaşam.

Tanem ÇELEBİ

 

ŞİİR YAZIYORUM

Dünya nerdesin?
Her yerdeyim
Dünya bulutların
Altında yaşar.

Nisa KILIÇ

 

ŞİİR YAZIYORUM

Kalbi alan şiir için
Çiçek kokulu etrafta olan
Tatlı şiir çok seviyorum.
Teşekkür ederim.

Cemre YILDIZ

 

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutluluk oyundur
Her zaman oynarsak
Çok mutlu oluruz.

Sarp UÇANOK

 

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutlulukla ben yaşarım
Mutluluk çocukların gözlerindedir
Mutluluk benim gözlerimdedir
Güneş benim gibi mutlu.

Hira Nehir ARTIK

 

Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler