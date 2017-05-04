Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

RÜZGAR

Tamamlandığını sandığım sözlerim yarım kalıyor

Rüzgar besliyor beni kuytusunun sütüyle

Ömrünü çok gören bir kelebek havalanıyor aklımdan

Ve kaybediyorum gerisini sözlerin

Rüzgar anımsayacaklarımı uğultusuna katıyor.

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BİRHAN KESKİN

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

RÜZGAR

Okuldayım okulda

Vu vu diye rüzgar eser

Uçurdu beni rüzgar

Ah, anneciğim

Ah, enneciğim

Babacığım imdat imdat!

Nefise İLHAN

ÇOCUK RÜZGAR

Ben de dışarı çıktım

Baktım ki rüzgar var

Ne güzel.

Ali Kağan YAZICI

MUTLULUK ŞİİRİ

İnsan isterse her zaman mutlu olabilir

Aslında insanın yüreğinde her zaman

Birazcık mutluluk olur.

Salim ELMALI

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutluluk nedir?

Mutluluk herkesin

Gözlerinde olan şeydir.

Şen DEMİR

MUTLULUK ŞİİRİ

Ben özgürdüm

Çok oyun oynar koşarım

Ben mutluyum

Çok heyecanlıyım.

Ali BİLHAN

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutsuz olduğumda

Güzel şeyler düşünürüm

Böylece mutlu oldum

Kimse mutluluğumu bozamaz

Ben mutlu olmak için doğmuşum.

Ada ŞAHİN

MUTLULUK ŞİİRİ

Öğretmenlerimi mutlu ederim

Öğretmenimi mutlu görünce

Çok sevinirim.

Tijen ERBULAK



MUTLULUK ŞİİRİ

Arkadaşlarımla oynayınca

Çok mutlu olurum

Öğretmenime sarılınca

Çok mutlu olurum.

Eslem Ravza İNAL

MUTLULUK ŞİİRİ

İnsan mutlu olursa

Çok mutlu olur

Mutlu olursa yüzü güler

Mutluluk olmazsa huzur olmaz.

Eliz TAŞER

ŞİİR YAZIYORUM

Doğaya saygı duyalım

Onlar için çöp atmayalım

Doğaya saygılı olalım

Temiz ortam temiz yaşam.

Tanem ÇELEBİ

ŞİİR YAZIYORUM

Dünya nerdesin?

Her yerdeyim

Dünya bulutların

Altında yaşar.

Nisa KILIÇ

ŞİİR YAZIYORUM

Kalbi alan şiir için

Çiçek kokulu etrafta olan

Tatlı şiir çok seviyorum.

Teşekkür ederim.

Cemre YILDIZ

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutluluk oyundur

Her zaman oynarsak

Çok mutlu oluruz.

Sarp UÇANOK

MUTLULUK ŞİİRİ

Mutlulukla ben yaşarım

Mutluluk çocukların gözlerindedir

Mutluluk benim gözlerimdedir

Güneş benim gibi mutlu.

Hira Nehir ARTIK