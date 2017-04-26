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Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

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Şirin Zaferyıldızı

 

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

1.sınıflarım artık okuyorlar. Sık sık kitap alışverişinde bulunuyorlar. Kütüphaneyi ziyaret ediyorlar. Okumakla kalmıyor, şiirler de yazıyorlar. Çok güzel büyüyorlar.

 

Çocuk yüreklerde yol almaktır büyümek

Dallarında şiir yüklenmektir sevmek

Barıştır, kardeşliktir, sevdadır

Dillerde tomur tomur

Bilge sözdür gelecek…

Ş.Z

 

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

 

 

RÜZGAR

Rüzgarı çok severim
Ben rüzgarı
Rüzgar üstüme gelme
Gelme.
Defne Gülizar AĞÖREN

ÇOCUK ve RÜZGAR

Ben de dışarı çıktım
Baktım ki rüzgar var
Ne güzel.
Alikan YAZICI

RÜZGAR

Evde pencereden dışarıya bakıyordum
Hava çok soğuktu
Birdenbire vııı diye
Rüzgar esti
Çok korktum.
Mehmetali AĞCABAY

RÜZGAR

Rüzgar eser
Uçurtmam uçar benim
Ne üzgün bir hava
Kızgın bir de hava
Beni uçurur
Ben nerdeyim?
Samet  Şafak GÜL

RÜZGAR

Rüzgar esiyor ben derdeyim?
Rüzgar kucağıma geldi
Ben de nefes aldım.
Aylin Şifa PEKİN

RÜZGAR

Rüzgarlı bir hava
Rüzgar nereye gitse
Oraya gidiyorum
Ama rüzgara yakınlaşamıyorum.
Hira Nehir ARTIK

RÜZGAR

Okuldayım okula
Vu vu diye rüzgar eser
Uçurdu beni rüzgar
Ah anneciğim, babacığım
İmdat imdat.
Nefise İLHAN

RÜZGAR

Ya bizi
Rüzgara getirsene ya…
Mert AVŞANLI

RÜZGAR

Rüzgar çok esiyor
Nereye gitti bilemiyorum
Nereye gitsem
O benden önce geliyor.
Sarp  UÇANOK

RÜZGAR

Rüzgara bak ne güzel tak
Bu neşeli güzel köpek
Bulut gider yağmur gelir
Yağmur gider rüzgar gelir.
Mert UÇANOK

RÜZGAR

Rüzgar her yeri uçurdu
Ne toz duman bıraktı dünya
Rüzgar durdur kendini
Her yeri uçurma ne olur
Ne aile bıraktın ne ev burada.
Güneş ALTUNTAŞ

RÜZGAR

Rüzgar geldi uçurdu beni
Nerelere geldim ben böyle
Yok ki hiçbir yerde
Ne ev gördüm ne de yol
Nerelere geldim ben böyle
Yok ki hiçbir yerde
Ne ev ne de bahçe.
Yasemin FATMA

RÜZGAR

Şimdi bir rüzgar geçti
Ah, ne güzel esinti
Rüzgardan huzur buldum
Ah, rüzgar, ah rüzgar.
Zeynep NADİROĞLU

RÜZGAR

Esti esti bitmedi
Nereye gitti bilemedim
Saçlarımdan geçti
Uçurtmaları uçurttu.
Neslihan ÇAKAN

 

 

 

 

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