Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

1.sınıflarım artık okuyorlar. Sık sık kitap alışverişinde bulunuyorlar. Kütüphaneyi ziyaret ediyorlar. Okumakla kalmıyor, şiirler de yazıyorlar. Çok güzel büyüyorlar.

Çocuk yüreklerde yol almaktır büyümek

Dallarında şiir yüklenmektir sevmek

Barıştır, kardeşliktir, sevdadır

Dillerde tomur tomur

Bilge sözdür gelecek…

Ş.Z

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

RÜZGAR

Rüzgarı çok severim

Ben rüzgarı

Rüzgar üstüme gelme

Gelme.

Defne Gülizar AĞÖREN

ÇOCUK ve RÜZGAR

Ben de dışarı çıktım

Baktım ki rüzgar var

Ne güzel.

Alikan YAZICI

RÜZGAR

Evde pencereden dışarıya bakıyordum

Hava çok soğuktu

Birdenbire vııı diye

Rüzgar esti

Çok korktum.

Mehmetali AĞCABAY

RÜZGAR

Rüzgar eser

Uçurtmam uçar benim

Ne üzgün bir hava

Kızgın bir de hava

Beni uçurur

Ben nerdeyim?

Samet Şafak GÜL

RÜZGAR

Rüzgar esiyor ben derdeyim?

Rüzgar kucağıma geldi

Ben de nefes aldım.

Aylin Şifa PEKİN

RÜZGAR

Rüzgarlı bir hava

Rüzgar nereye gitse

Oraya gidiyorum

Ama rüzgara yakınlaşamıyorum.

Hira Nehir ARTIK

RÜZGAR

Okuldayım okula

Vu vu diye rüzgar eser

Uçurdu beni rüzgar

Ah anneciğim, babacığım

İmdat imdat.

Nefise İLHAN

RÜZGAR

Ya bizi

Rüzgara getirsene ya…

Mert AVŞANLI

RÜZGAR

Rüzgar çok esiyor

Nereye gitti bilemiyorum

Nereye gitsem

O benden önce geliyor.

Sarp UÇANOK

RÜZGAR

Rüzgara bak ne güzel tak

Bu neşeli güzel köpek

Bulut gider yağmur gelir

Yağmur gider rüzgar gelir.

Mert UÇANOK

RÜZGAR

Rüzgar her yeri uçurdu

Ne toz duman bıraktı dünya

Rüzgar durdur kendini

Her yeri uçurma ne olur

Ne aile bıraktın ne ev burada.

Güneş ALTUNTAŞ

RÜZGAR

Rüzgar geldi uçurdu beni

Nerelere geldim ben böyle

Yok ki hiçbir yerde

Ne ev gördüm ne de yol

Nerelere geldim ben böyle

Yok ki hiçbir yerde

Ne ev ne de bahçe.

Yasemin FATMA

RÜZGAR

Şimdi bir rüzgar geçti

Ah, ne güzel esinti

Rüzgardan huzur buldum

Ah, rüzgar, ah rüzgar.

Zeynep NADİROĞLU

RÜZGAR

Esti esti bitmedi

Nereye gitti bilemedim

Saçlarımdan geçti

Uçurtmaları uçurttu.

Neslihan ÇAKAN