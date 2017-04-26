Şiirlerle büyüsün çocuklar
Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
1.sınıflarım artık okuyorlar. Sık sık kitap alışverişinde bulunuyorlar. Kütüphaneyi ziyaret ediyorlar. Okumakla kalmıyor, şiirler de yazıyorlar. Çok güzel büyüyorlar.
Çocuk yüreklerde yol almaktır büyümek
Dallarında şiir yüklenmektir sevmek
Barıştır, kardeşliktir, sevdadır
Dillerde tomur tomur
Bilge sözdür gelecek…
Ş.Z
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
RÜZGAR
Rüzgarı çok severim
Ben rüzgarı
Rüzgar üstüme gelme
Gelme.
Defne Gülizar AĞÖREN
ÇOCUK ve RÜZGAR
Ben de dışarı çıktım
Baktım ki rüzgar var
Ne güzel.
Alikan YAZICI
RÜZGAR
Evde pencereden dışarıya bakıyordum
Hava çok soğuktu
Birdenbire vııı diye
Rüzgar esti
Çok korktum.
Mehmetali AĞCABAY
RÜZGAR
Rüzgar eser
Uçurtmam uçar benim
Ne üzgün bir hava
Kızgın bir de hava
Beni uçurur
Ben nerdeyim?
Samet Şafak GÜL
RÜZGAR
Rüzgar esiyor ben derdeyim?
Rüzgar kucağıma geldi
Ben de nefes aldım.
Aylin Şifa PEKİN
RÜZGAR
Rüzgarlı bir hava
Rüzgar nereye gitse
Oraya gidiyorum
Ama rüzgara yakınlaşamıyorum.
Hira Nehir ARTIK
RÜZGAR
Okuldayım okula
Vu vu diye rüzgar eser
Uçurdu beni rüzgar
Ah anneciğim, babacığım
İmdat imdat.
Nefise İLHAN
RÜZGAR
Ya bizi
Rüzgara getirsene ya…
Mert AVŞANLI
RÜZGAR
Rüzgar çok esiyor
Nereye gitti bilemiyorum
Nereye gitsem
O benden önce geliyor.
Sarp UÇANOK
RÜZGAR
Rüzgara bak ne güzel tak
Bu neşeli güzel köpek
Bulut gider yağmur gelir
Yağmur gider rüzgar gelir.
Mert UÇANOK
RÜZGAR
Rüzgar her yeri uçurdu
Ne toz duman bıraktı dünya
Rüzgar durdur kendini
Her yeri uçurma ne olur
Ne aile bıraktın ne ev burada.
Güneş ALTUNTAŞ
RÜZGAR
Rüzgar geldi uçurdu beni
Nerelere geldim ben böyle
Yok ki hiçbir yerde
Ne ev gördüm ne de yol
Nerelere geldim ben böyle
Yok ki hiçbir yerde
Ne ev ne de bahçe.
Yasemin FATMA
RÜZGAR
Şimdi bir rüzgar geçti
Ah, ne güzel esinti
Rüzgardan huzur buldum
Ah, rüzgar, ah rüzgar.
Zeynep NADİROĞLU
RÜZGAR
Esti esti bitmedi
Nereye gitti bilemedim
Saçlarımdan geçti
Uçurtmaları uçurttu.
Neslihan ÇAKAN