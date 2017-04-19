Şiirlerle büyüsün çocuklar
Deniz Atıkları: Temiz Sahiller İçin El Ele
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Deniz Atıkları: Temiz Sahiller İçin El Ele
İlk kez düzenlenen, ilkokullar arası ‘Yaratıcı Yazı Yarışması’ katagorisine katılan Mağusa Gelişim Akademisi öğrencileri beş dereceyi de aldılar. İki yıldan beridir süren ‘Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi’ her perşembe 14.30 – 16.30 saatleri arasında devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla; çevreye duyarlı, düşünen, yazan, sorgulayan ve okuyan bireyler olmaları yolunda onlara yön vermekteyiz.
3.yaşımızı Ekim 2017’de, yaptığımız çalışmaları bir kitapta toplayarak kutlayacağız. Atölyeye katılan çocukların, ürettikleri şiir ve resimleri bu kitapta bulabileceksiniz. Aralarında geleceğin sanatçıları olacağına inanıyorum.
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
KEMANIN İNCE SESİ / Birincilik Ödülü
Kemanın ince sesi
Bir hikaye gibi
Bir adam
Bir kadın
Suyun üstünde dans ederken
Gün batımında
Meleklerin çevresinde
Sonsuza kadar
Hikayede
Mutlu son değil
Mutlu sonsuzDalgalar ateşinde
Balıklar çevresinde
Sonra birden
İğrenç bir koku
Bir cadı gibi
Mutluluk bouluyor
Gençlerin arasında
Katran bir duvar
Gemiler gidemiyor
Ülkelere, uzak diyarlara
Herkes aç
Seslenin balılara
Korusunlar evreni
Seslenin insanlara
Çöp bırakmasınlar kumlara
Altın kumlar
Cehennemin taşlarına
Dönüşmesin mutlaka.
YAĞMUR ÖZÇELİK – Sınıf 3
Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi
Mağusa Gelişim Akademisi
SAHİLLERİ KİRLETMEYİN / İkincilik Ödülü
Denize çöp atıyorsunuz
Atmayın acıyın denizlere
Balıklar, balinalar, yunuslar
Üzülmesinler ne olur!
* * *
Denize çöp atıyorsunuz
Atmayın acıyın okyanuslara
Deniz hayvanları üzülmesin
Atmayın çöp, yanlış davranmayın!
* * *
Denize çöp atıyorsunuz
Atmayın acıyın geleceğinize
Acıyın canlılara
Utanın yapmayın ne olur!
ŞENİZ ÇOLAK – Sınıf 3
Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi
Mağusa Gelişim Akademisi
TEMİZ DENİZLER / Üçüncülük Ödülü
Kirletmeyin güzel denizlerimizi, sahillerimizi
Bırakın özgürce dolaşsın balıklar
Yunuslar, kablumbağalar
Yüzerken denizlerde
Plastik poşetler, şişeler değil
Danseden balıklar görmek istiyorum
Kablumbağa eğer bırakmak istersen
Yumurtalarını karaya
Sakın yeme denizanası sanıp naylonu
Yok olursun üzersin beni de
Ölmesin balıklar atıklardan
Bulamayız sonra yiyecek balık
Yürürken sahilde
İyot kokusu çekmek istiyorum içime
Petrol kokusu değil
Kıyıya vuran dalga seslerinden
Şarkılar dinlemek istiyorum
HAYKIRIŞLAR değil!
DOĞA TİLKİ – Sınıf 3
Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi
Mağusa Gelişim Akademisi