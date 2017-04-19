Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Deniz Atıkları: Temiz Sahiller İçin El Ele

İlk kez düzenlenen, ilkokullar arası ‘Yaratıcı Yazı Yarışması’ katagorisine katılan Mağusa Gelişim Akademisi öğrencileri beş dereceyi de aldılar. İki yıldan beridir süren ‘Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi’ her perşembe 14.30 – 16.30 saatleri arasında devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla; çevreye duyarlı, düşünen, yazan, sorgulayan ve okuyan bireyler olmaları yolunda onlara yön vermekteyiz.

3.yaşımızı Ekim 2017’de, yaptığımız çalışmaları bir kitapta toplayarak kutlayacağız. Atölyeye katılan çocukların, ürettikleri şiir ve resimleri bu kitapta bulabileceksiniz. Aralarında geleceğin sanatçıları olacağına inanıyorum.

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

KEMANIN İNCE SESİ / Birincilik Ödülü

Kemanın ince sesi

Bir hikaye gibi

Bir adam

Bir kadın

Suyun üstünde dans ederken

Gün batımında

Meleklerin çevresinde

Sonsuza kadar

Hikayede

Mutlu son değil

Mutlu sonsuzDalgalar ateşinde

Balıklar çevresinde

Sonra birden

İğrenç bir koku

Bir cadı gibi

Mutluluk bouluyor

Gençlerin arasında

Katran bir duvar

Gemiler gidemiyor

Ülkelere, uzak diyarlara

Herkes aç

Seslenin balılara

Korusunlar evreni

Seslenin insanlara

Çöp bırakmasınlar kumlara

Altın kumlar

Cehennemin taşlarına

Dönüşmesin mutlaka.

YAĞMUR ÖZÇELİK – Sınıf 3

Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi

Mağusa Gelişim Akademisi

SAHİLLERİ KİRLETMEYİN / İkincilik Ödülü

Denize çöp atıyorsunuz

Atmayın acıyın denizlere

Balıklar, balinalar, yunuslar

Üzülmesinler ne olur!

* * *

Denize çöp atıyorsunuz

Atmayın acıyın okyanuslara

Deniz hayvanları üzülmesin

Atmayın çöp, yanlış davranmayın! * * * Denize çöp atıyorsunuz

Atmayın acıyın geleceğinize

Acıyın canlılara

Utanın yapmayın ne olur! ŞENİZ ÇOLAK – Sınıf 3

Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi

Mağusa Gelişim Akademisi TEMİZ DENİZLER / Üçüncülük Ödülü

Kirletmeyin güzel denizlerimizi, sahillerimizi

Bırakın özgürce dolaşsın balıklar

Yunuslar, kablumbağalar

Yüzerken denizlerde

Plastik poşetler, şişeler değil

Danseden balıklar görmek istiyorum

Kablumbağa eğer bırakmak istersen

Yumurtalarını karaya

Sakın yeme denizanası sanıp naylonu

Yok olursun üzersin beni de

Ölmesin balıklar atıklardan

Bulamayız sonra yiyecek balık

Yürürken sahilde

İyot kokusu çekmek istiyorum içime

Petrol kokusu değil

Kıyıya vuran dalga seslerinden

Şarkılar dinlemek istiyorum

HAYKIRIŞLAR değil!

DOĞA TİLKİ – Sınıf 3

Şiir ve Yaratıcı Okuma Atölyesi

Mağusa Gelişim Akademisi