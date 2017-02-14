Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

KİTAP FUARI

Arkadaşım Kitap

9 Eylül İlkokulu – Lefkoşa

Şubat Tatili devam ediyor. Okumaya ve dinlenmeye zaman ayırmaya çalışıyorum. Kitap etkinliği çerçevesinde tanıştığım minik yüreklerin yazdıklarını okurken, çok çalışmamız ve yapmamız gerekenler olduğunu duyumsuyorum yeniden yeniden... Bir öğretmenseniz ve hele de bir çocuğun ilk adımını attığı ve ilk tanıdığı öğretmenseniz; onun ilk öğretmeni olmanın mutluluğunu yaşarken, sizin de onun ilk öğretmeni olmanın mutluluğu yaşamasını sağlamak için büyük sorumluluğunuz olduğunu unutmamalısınız...

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

SINIFTAKİ MİSAFİR

Biz öğretmenimizle ders yaparken

Birden sınıfa biri girdi

Ve sınıfa girenin adı da Şirin’di

Bi baktım içi her zaman

Galiba yine içi sevinçle, sevgiyle, bilgiyle doluydu

Ben olsam o günü asla unutmazdım

Ve kalbimin hıphızlı atmıştı.

Gözde BAŞARAN

HAYALLERİM

Şirin Zaferyıldızı öğretmen

Çok severim bizi çok mutlu etti

Sınıfa neşe saçtı

Çok sevdim çok ama çok sevdim.

Leyli KÖMEKAVA

SINIFTAKİ MİSAFİR

Bu gün sınıfta bir misafir vardı

O bize şiir yazdırdı

Şiiri yazarken çok mutluydum

İçimde coşku ve sevinç vardı.

*

Öğretmenimi şimdiden çok sevmeye başlamıştım

Öğretmenime birden sarılmak istedim

Öğretmenimi o kadar sevmiştim ki

Gitmesini bile istemedim

Canım öğretmenim.

Nehir KALE

SINIFTAKİ MİSAFİR

Sınıfımıza bir öğretmen geldi

Neşeli, güler yüzlü birisiydi

Bize hayallerini, duygularını anlattı

Ve o öğretmen

Bize sevmeyi anlattı.

Azra ERİŞMEN

HAYALLERİM

Keşke şair olsaydım

Çocuklar şiirlerimi dinlerdi

Çocuklara çok güzel şiirler okurdum

Canım öğretmenim seni çok seviyorum.

Hasan HANÇER

SINIFTAKİ MİSAFİR

Bir şiir öğretmeni

Ne güzel şiirler yazar

Belki de herkes okumuştur o güzel şiirlerini

Kesin okumuşlardır ve o şiirleri çok beğenmiş.

*

Bir şiir öğretmeni

Ne güzel giyinir

Bütün dikkatleri üstüne çeker

Herkes onu dinler.

*

Bir şiir öğretmeni

Çok neşeli güler yüzlü

Ne güzeldir kendisi

Çok güzel ders anlatır.

Azra Anıl KAYA

HAYALLERİM

Hayallerim bir şair olmak

Güzel bir kitap yazmak

En güzel şair ben olsam

Hayallerimi gerçekleştirsem.

Nisanur ORTAM

HAYALLERİM

Keşke şair olsaydım

Çok güzel

Şiirler yazardım.

*

Çok güzel

Masallar yazardım

Çok güzel şarkılar yazardım.

*

Yazarken

Çok eğlenirdim

Ah keşke şair olsam.

Ayşe ARTUN

HAYALLERİM

Büyüyünce iş sahibi olmak istiyorum

Hayallerimin bir kısmı başarılı olmak

Hayallerim güzel bir hayat

Hayallerimin peşini bırakmayacağım.

Helin ERNEZ