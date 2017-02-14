Şiirlerle büyüsün çocuklar
Kitap etkinliği çerçevesinde tanıştığım minik yüreklerin yazdıklarını okurken, çok çalışmamız ve yapmamız gerekenler olduğunu duyumsuyorum yeniden yeniden...
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
KİTAP FUARI
Arkadaşım Kitap
9 Eylül İlkokulu – Lefkoşa
Şubat Tatili devam ediyor. Okumaya ve dinlenmeye zaman ayırmaya çalışıyorum. Kitap etkinliği çerçevesinde tanıştığım minik yüreklerin yazdıklarını okurken, çok çalışmamız ve yapmamız gerekenler olduğunu duyumsuyorum yeniden yeniden... Bir öğretmenseniz ve hele de bir çocuğun ilk adımını attığı ve ilk tanıdığı öğretmenseniz; onun ilk öğretmeni olmanın mutluluğunu yaşarken, sizin de onun ilk öğretmeni olmanın mutluluğu yaşamasını sağlamak için büyük sorumluluğunuz olduğunu unutmamalısınız...
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
SINIFTAKİ MİSAFİR
Biz öğretmenimizle ders yaparken
Birden sınıfa biri girdi
Ve sınıfa girenin adı da Şirin’di
Bi baktım içi her zaman
Galiba yine içi sevinçle, sevgiyle, bilgiyle doluydu
Ben olsam o günü asla unutmazdım
Ve kalbimin hıphızlı atmıştı.
Gözde BAŞARAN
HAYALLERİM
Şirin Zaferyıldızı öğretmen
Çok severim bizi çok mutlu etti
Sınıfa neşe saçtı
Çok sevdim çok ama çok sevdim.
Leyli KÖMEKAVA
SINIFTAKİ MİSAFİR
Bu gün sınıfta bir misafir vardı
O bize şiir yazdırdı
Şiiri yazarken çok mutluydum
İçimde coşku ve sevinç vardı.
*
Öğretmenimi şimdiden çok sevmeye başlamıştım
Öğretmenime birden sarılmak istedim
Öğretmenimi o kadar sevmiştim ki
Gitmesini bile istemedim
Canım öğretmenim.
Nehir KALE
SINIFTAKİ MİSAFİR
Sınıfımıza bir öğretmen geldi
Neşeli, güler yüzlü birisiydi
Bize hayallerini, duygularını anlattı
Ve o öğretmen
Bize sevmeyi anlattı.
Azra ERİŞMEN
HAYALLERİM
Keşke şair olsaydım
Çocuklar şiirlerimi dinlerdi
Çocuklara çok güzel şiirler okurdum
Canım öğretmenim seni çok seviyorum.
Hasan HANÇER
SINIFTAKİ MİSAFİR
Bir şiir öğretmeni
Ne güzel şiirler yazar
Belki de herkes okumuştur o güzel şiirlerini
Kesin okumuşlardır ve o şiirleri çok beğenmiş.
*
Bir şiir öğretmeni
Ne güzel giyinir
Bütün dikkatleri üstüne çeker
Herkes onu dinler.
*
Bir şiir öğretmeni
Çok neşeli güler yüzlü
Ne güzeldir kendisi
Çok güzel ders anlatır.
Azra Anıl KAYA
HAYALLERİM
Hayallerim bir şair olmak
Güzel bir kitap yazmak
En güzel şair ben olsam
Hayallerimi gerçekleştirsem.
Nisanur ORTAM
HAYALLERİM
Keşke şair olsaydım
Çok güzel
Şiirler yazardım.
*
Çok güzel
Masallar yazardım
Çok güzel şarkılar yazardım.
*
Yazarken
Çok eğlenirdim
Ah keşke şair olsam.
Ayşe ARTUN
HAYALLERİM
Büyüyünce iş sahibi olmak istiyorum
Hayallerimin bir kısmı başarılı olmak
Hayallerim güzel bir hayat
Hayallerimin peşini bırakmayacağım.
Helin ERNEZ