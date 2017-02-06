Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

KİTAP FUARI

Arkadaşım Kitap

9 Eylül İlkokulu – Lefkoşa

Aralık ayının son haftası gerçekleştirilen etkinlikte, birlikte olduğum çocuklar kendilerini çok güzel ifade ettiler. Sayfaları hazırlarken bir kez daha hayran oldum onlara. Kendi ifadeleriyle, hemen hemen hepsinin ilk deneyimleriydi şiir yazmak... Gayret göstermeleri ve sayfaları doldurmaları heyecan vericiydi. Aralarında bazıları vardı ki yazdıklarını paylaşmamı istemediği notunu ekledi ve verdi. Elbette ben de söz verdiğim gibi sadece kendime sakladım yazdıklarını. Bir dahaki sefere buluşmak üzere vedalaştık.

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

LÜTFEN BANA BÖYLE YAPMA!

Canım arkadaşım benim

Lütfen kırma beni

Birlikte güzel vakit geçirelim isterim

Böyle kavga etmeyelim ne olur.

Oynayalım gülelim

Eğlenelim dans edelim

Seni çok severim bir bilsen

Sen de beni sevdiğini belli et.

Sen benim kardeşim gibisin

Bahçemde bir gül gibisin

Bilirsin istemem böyle kavgalı hayat

Biliyorum sen de istemezsin.

Laren ÖZAÇAR

BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTERİM?

Hadi okuyun çocuklar

Şiir, hikaye yazın

Ne güzeldir çocuklar

Hadi okuyun çocuklar.

Dicle DENİZ

DUYGULARIM

Sensin öğüt veren

Okumayı, yazmayı öğreten

Sen öğretirsin bize

Sensin öğüt veren

Sen söylersin doğruyu yanlışı

Okutursun bizi

Hayalimde sensin

Sensin öğüt veren.

Ravza DAMLA

HAYALLERİM

Ah hayallerim

Çok istiyorum hayallerime kavuşmak

Elbet biliyorum ki hayallerime inanırsan

Tüm hayallerin gerçek olacak.

Salih KAROL

BÜYÜYÜNCE NEREDE OLMAK İSTERİM?

Büyüyünce Arjantin’e gitmek isterim

Lionel, Messi severim

Çünkü benim hayalim

Büyüyünce nerede olmak isterim?

Sercem KIRAL

HAYALLERİM

İsterim her şeyi

Beğenme hiçbir şeyi

Köpeğim olsun bir tane

Aldırırım istediğim şeyi

Dünyadaki her şeyi

Bir köpeğim olsun yeter ki

İsterim gördüklerimi.

Şöhret ARISU

BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTERİM?

Herkes tasarımcı olmak ister

Mesela ben tasarımcı olacağım

Ama yani herkes isterse yapar

Ben birinci sınıftan beri elbise çizerim

Sizin de olmak istediğiniz bir mesleğiniz vardır

Ve Paris’te yaşayacağım

Çünkü ben Paris’i çok seviyorum.

Semra BURGAZ

HAYALLERİM

Büyüyünce ban

Gezgin olmak isterim

Dünyayı gezsen

Ne mutlu olurum bilin.

Hayvanları tanımak bitkileri tanımak isterim

Hayalleri geliştirince

Kimse engel olamaz bana

Bir uçan balon gibi çarpar giderim.

Ece TÜLÜCÜ