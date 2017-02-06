Şiirlerle büyüsün çocuklar
Kendi ifadeleriyle, hemen hemen hepsinin ilk deneyimleriydi şiir yazmak... Gayret göstermeleri ve sayfaları doldurmaları heyecan vericiydi.
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
- KİTAP FUARI
Arkadaşım Kitap
9 Eylül İlkokulu – Lefkoşa
Aralık ayının son haftası gerçekleştirilen etkinlikte, birlikte olduğum çocuklar kendilerini çok güzel ifade ettiler. Sayfaları hazırlarken bir kez daha hayran oldum onlara. Kendi ifadeleriyle, hemen hemen hepsinin ilk deneyimleriydi şiir yazmak... Gayret göstermeleri ve sayfaları doldurmaları heyecan vericiydi. Aralarında bazıları vardı ki yazdıklarını paylaşmamı istemediği notunu ekledi ve verdi. Elbette ben de söz verdiğim gibi sadece kendime sakladım yazdıklarını. Bir dahaki sefere buluşmak üzere vedalaştık.
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
LÜTFEN BANA BÖYLE YAPMA!
Canım arkadaşım benim
Lütfen kırma beni
Birlikte güzel vakit geçirelim isterim
Böyle kavga etmeyelim ne olur.
Oynayalım gülelim
Eğlenelim dans edelim
Seni çok severim bir bilsen
Sen de beni sevdiğini belli et.
Sen benim kardeşim gibisin
Bahçemde bir gül gibisin
Bilirsin istemem böyle kavgalı hayat
Biliyorum sen de istemezsin.
Laren ÖZAÇAR
BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTERİM?
Hadi okuyun çocuklar
Şiir, hikaye yazın
Ne güzeldir çocuklar
Hadi okuyun çocuklar.
Dicle DENİZ
DUYGULARIM
Sensin öğüt veren
Okumayı, yazmayı öğreten
Sen öğretirsin bize
Sensin öğüt veren
Sen söylersin doğruyu yanlışı
Okutursun bizi
Hayalimde sensin
Sensin öğüt veren.
Ravza DAMLA
HAYALLERİM
Ah hayallerim
Çok istiyorum hayallerime kavuşmak
Elbet biliyorum ki hayallerime inanırsan
Tüm hayallerin gerçek olacak.
Salih KAROL
BÜYÜYÜNCE NEREDE OLMAK İSTERİM?
Büyüyünce Arjantin’e gitmek isterim
Lionel, Messi severim
Çünkü benim hayalim
Büyüyünce nerede olmak isterim?
Sercem KIRAL
HAYALLERİM
İsterim her şeyi
Beğenme hiçbir şeyi
Köpeğim olsun bir tane
Aldırırım istediğim şeyi
Dünyadaki her şeyi
Bir köpeğim olsun yeter ki
İsterim gördüklerimi.
Şöhret ARISU
BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTERİM?
Herkes tasarımcı olmak ister
Mesela ben tasarımcı olacağım
Ama yani herkes isterse yapar
Ben birinci sınıftan beri elbise çizerim
Sizin de olmak istediğiniz bir mesleğiniz vardır
Ve Paris’te yaşayacağım
Çünkü ben Paris’i çok seviyorum.
Semra BURGAZ
HAYALLERİM
Büyüyünce ban
Gezgin olmak isterim
Dünyayı gezsen
Ne mutlu olurum bilin.
Hayvanları tanımak bitkileri tanımak isterim
Hayalleri geliştirince
Kimse engel olamaz bana
Bir uçan balon gibi çarpar giderim.
Ece TÜLÜCÜ