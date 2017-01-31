Şiirlerle büyüsün çocuklar
Aralık ayının sonlarına doğru 9 Eylül İlkokulu’nda harika bir buluşmaya tanıklık ettim.
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
I. KİTAP FUARI
Arkadaşım Kitap
9 Eylül İlkokulu - Lefkoşa
Aralık ayının sonlarına doğru 9 Eylül İlkokulu’nda harika bir buluşmaya tanıklık ettim. Okul müdürü Mehmet Zorba başkanlığında oluşturulan, ‘Kültür – Sanat’ komitesi, çok güzel bir etkinliğe imza attı. Okulun bahçesine kurulan kitap standları, bir hafta boyunca Lefkoşa bölgesi okullarının da ziyaret ettiği ve kitapla buluştuğu bir ortam oldu. Havanın dondurucu soğuna aldırmayan çocuklar, öğretmenleri eşliğinde kitap seçtiler ve Şubat Tatili’nde okunmak üzere birçok kitap satın aldılar. Komitenin okula davet ettiği şair ve yazarlarla buluştular.
Böylesi bir etkinliğe davetli olmanın verdiği heyecanla, Mağusa’dan yola koyuldum. Her buluşmanın farklı çocuk dünyaları tanımak ve onların dünyalarına dokunuşlar için hep heyecanlandırmıştır beni. O minik yürekler nasıl da tanır, nasıl da hisseder sevgiyi bir bilseniz... Bir gün yetmedi, iki gün onlarla birlikte oldum. Ayrı ayrı sınıflara girdim. Birlikte sanat sohbetleri yaptk ve şiirler yazdık. Yıllardır görmediğim sınıf arkadaşlarımla birlikte oldum. Bu buluşma, bu anlamda da çok özeldi benim için. Emek veren tüm yönetici ve öğretmenleri ve aileleri yürekten kutluyorum. Örnek alınacak bir etkinlikti.
Yıl sonu tekrar buluşmak ve birlikte olamadığım diğer öğrencilerle de buluşmak üzere diyerek vedalaştık... Okuyacağınız şiirler iki gün boyunca 9 Eylül İlkokulu öğrencileri ile yaptığımız çalışmaların ürünleridir.
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
BÜYÜYÜNCE NEREDE
OLMAK İSTİYORSUN?
Keşke şair olsam
Şair olmak hayalim
Şairle tanışsam
Hep mutlu olsam.
Şair demek, sevgi demek
Okurum kitap şair olayım
Şairle tanışsam
Hep mutlu olsam.
Şeniz AKKAR
DUYGULARIM
Ben hediyelere bayılırım
Eğlenceli şeyleri çok severim
Arkadaşlarımla oynarken
Bu yüzden çok eğlenirim.
Yaren TOLGALI
ŞAİR
Birinci sınıfta ağlamıştım.
Sonra öğretmenim geldi.
Beni susturdu.
Öğretmenimin yüzü ışıl ışıldı.
Gözleri kahverengiydi, sesi çok güzeldi.
Onun adı Aydın’dı
Kendi gibi aydın yüzü vardı
Onu ben çok severidm
3.sınıfta ayrıldık
Ama onun gibi bir öğretmenle tanıştım.
Öğretmenimi çok severim
Okumayı yazmayı öğretti
O benim canımdır
O benimdir benim
Öğretmenimdir.
Ayla BUBA
HAYALLERİM
Hayallerim kırıldı
Kimse beni sevmedi
Ağlamak istemedim
Benim gibi hayaller
Roman, şiirler
Hepsi der bana
Kızmana gerek yok
Birşey demedim bahaneydi
İnsanlardan banane
Yapma kızma
Gerek yok.
Ömer ÇETİN
NE İSTERİM BİR BİLSEN
Ne isterim bir bilsen
Okur, yazar olmayı
Hayaller kurmayı
Ne istediğimi bir bilsen.
Ne isterim bir bilsen
Şair, yazar olmayı
Düşünüp keşfetmeyi
Ne çok isterdim bilsen.
Ne çok isterim bir bilsen
Düşünüp kafa yormayı
Bulduklarımı paylaşmayı
Ne çok isterim bilsen.
Eylül YILTAN
SEVGİNİN GÜCÜ
Sizi severim
Aramız iyi
Bozulsun aramıs
Üzülürüm, ağlarım
Konuşuruz, anlaşırız
Kavgaya ne gerek var
Bağırmamalıyız birbirimize
Sevgi en büyük güç
Her şeyi sevgi ile çözelim
Kavga etmeyelim barış için
Barışı seviyorum.
Derin ZİYAOĞLU
SEVDİKLERİM
Ben daha bir çocuğum
Hayal kurar dururum
Seviyorum herkesi
Emin olun sizler de
Gökyüzünde yıldızlar
Seviyorum sizleri.
Meryem Naz AÇAR