Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

I. KİTAP FUARI

Arkadaşım Kitap

9 Eylül İlkokulu - Lefkoşa

Aralık ayının sonlarına doğru 9 Eylül İlkokulu’nda harika bir buluşmaya tanıklık ettim. Okul müdürü Mehmet Zorba başkanlığında oluşturulan, ‘Kültür – Sanat’ komitesi, çok güzel bir etkinliğe imza attı. Okulun bahçesine kurulan kitap standları, bir hafta boyunca Lefkoşa bölgesi okullarının da ziyaret ettiği ve kitapla buluştuğu bir ortam oldu. Havanın dondurucu soğuna aldırmayan çocuklar, öğretmenleri eşliğinde kitap seçtiler ve Şubat Tatili’nde okunmak üzere birçok kitap satın aldılar. Komitenin okula davet ettiği şair ve yazarlarla buluştular.

Böylesi bir etkinliğe davetli olmanın verdiği heyecanla, Mağusa’dan yola koyuldum. Her buluşmanın farklı çocuk dünyaları tanımak ve onların dünyalarına dokunuşlar için hep heyecanlandırmıştır beni. O minik yürekler nasıl da tanır, nasıl da hisseder sevgiyi bir bilseniz... Bir gün yetmedi, iki gün onlarla birlikte oldum. Ayrı ayrı sınıflara girdim. Birlikte sanat sohbetleri yaptk ve şiirler yazdık. Yıllardır görmediğim sınıf arkadaşlarımla birlikte oldum. Bu buluşma, bu anlamda da çok özeldi benim için. Emek veren tüm yönetici ve öğretmenleri ve aileleri yürekten kutluyorum. Örnek alınacak bir etkinlikti.

Yıl sonu tekrar buluşmak ve birlikte olamadığım diğer öğrencilerle de buluşmak üzere diyerek vedalaştık... Okuyacağınız şiirler iki gün boyunca 9 Eylül İlkokulu öğrencileri ile yaptığımız çalışmaların ürünleridir.

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.



BÜYÜYÜNCE NEREDE

OLMAK İSTİYORSUN?

Keşke şair olsam

Şair olmak hayalim

Şairle tanışsam

Hep mutlu olsam.

Şair demek, sevgi demek

Okurum kitap şair olayım

Şairle tanışsam

Hep mutlu olsam.

Şeniz AKKAR

DUYGULARIM

Ben hediyelere bayılırım

Eğlenceli şeyleri çok severim

Arkadaşlarımla oynarken

Bu yüzden çok eğlenirim.

Yaren TOLGALI



ŞAİR

Birinci sınıfta ağlamıştım.

Sonra öğretmenim geldi.

Beni susturdu.

Öğretmenimin yüzü ışıl ışıldı.

Gözleri kahverengiydi, sesi çok güzeldi.

Onun adı Aydın’dı

Kendi gibi aydın yüzü vardı

Onu ben çok severidm

3.sınıfta ayrıldık

Ama onun gibi bir öğretmenle tanıştım.

Öğretmenimi çok severim

Okumayı yazmayı öğretti

O benim canımdır

O benimdir benim

Öğretmenimdir.

Ayla BUBA



HAYALLERİM

Hayallerim kırıldı

Kimse beni sevmedi

Ağlamak istemedim

Benim gibi hayaller

Roman, şiirler

Hepsi der bana

Kızmana gerek yok

Birşey demedim bahaneydi

İnsanlardan banane

Yapma kızma

Gerek yok.

Ömer ÇETİN



NE İSTERİM BİR BİLSEN

Ne isterim bir bilsen

Okur, yazar olmayı

Hayaller kurmayı

Ne istediğimi bir bilsen.

Ne isterim bir bilsen

Şair, yazar olmayı

Düşünüp keşfetmeyi

Ne çok isterdim bilsen.

Ne çok isterim bir bilsen

Düşünüp kafa yormayı

Bulduklarımı paylaşmayı

Ne çok isterim bilsen.

Eylül YILTAN

SEVGİNİN GÜCÜ

Sizi severim

Aramız iyi

Bozulsun aramıs

Üzülürüm, ağlarım

Konuşuruz, anlaşırız

Kavgaya ne gerek var

Bağırmamalıyız birbirimize

Sevgi en büyük güç

Her şeyi sevgi ile çözelim

Kavga etmeyelim barış için

Barışı seviyorum.

Derin ZİYAOĞLU

SEVDİKLERİM

Ben daha bir çocuğum

Hayal kurar dururum

Seviyorum herkesi

Emin olun sizler de

Gökyüzünde yıldızlar

Seviyorum sizleri.

Meryem Naz AÇAR