Şiirlerle büyüsün çocuklar
Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Kaç gündür terk etti sözcükler
Bir sen gitmeseydin çocuk
Mecaz anlamlar yükleyip
Anlatacaktım yüreğimin dilini
Hayallerinin çalındığı yerde
Kanadı benim de çocukluk anılarım
Bir sen gitmeseydin çocuk...
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
ŞİİR ANNEM HASTA OLDU
Canım şiir annem
Ne oldu canım annem?
Ne oldu şiir annem?
*
İyi misin canım
Şiir annem?
Ne oldu
Canım şiir annem?
*
Seni çok özledim
Canım şiir annem.
Ela ÖZÇELİK
ÖĞRETMENİM
Sizi çok severim öğretmenim
Havadaki kelimeleri
Yakalayıp getirirsiniz öğretmenim.
*
Sabrım tükenmez
Sizi beklerken
Ömrüm tükenmez sizi
Beklerken.
*
Siz benim parlak
Işık saçan yıldızımsınız
Sizi çok severim öğretmenim
Siz en çok sevdiğim varlığımsınız.
Deniz ÖZDOĞAN
HAYALLERİM
Benim hayalim çocuk kalmaktır
Diğer hayalim hep Delfin’le yaşamaktır
Bir tane daha var, o da şair olmak
Sonuncusu çok oyuncağım olması.
Sevim DİRAN
KEMANIN SESİ
Keman nedir
Bilir misiniz deniz
Sesi gibi
Konuşuyor...
***
Deniz sinirli olduğunda
Kalın sesini konuşuyor
Mutlu olduğunda
İnce küçücük sesiyle...
***
Ben bilmiyorum siz biliyor musunuz
Deniz ve kemanın sesi nasıl
Çalar bir bir köpek
Ve kedi eşlik etse
Koro gibi olur.
Ela ÖZÇELİK
GÜNEŞ
Güneş olmasaydı insan karanlığa gömülürdü
Güneşi keşke her zaman görebilsek
Güneş insanı mutlu eder
Güneş insanı ısıtır
Güneş olmasaydı
Dünya da olmazdı.
Doğa TİLKİ
GELDİM
Güneşe dokundum değdim
Çok sıcaktı güneş
Ama ona değebildim
Uçağa bindim güneşe geldim
Ben Türkiye’deyim.
Özgür Ada ÇOBAN
KÜÇÜK PRENS
Bir gül diktim uzaya
Diker diker dikmez
Filiz verdi
Anlamadım ki o anda
Çiçek konuştu
Rengi kıpkırmızı ve pembenin birleşimi
Yılan onu zehirliyordu
Yılan kaçtı.
Yağmur YAKULA
AYAKKABILARIM
Benim süslü ayakkabılarım
Güzel mi güzel, süslü mü süslü
Üzerinde kalpler, çiçekler, böcekler
Küçüklüğümden beri.
***
Artık büyüdüm
Ayakkabılar küçük kaldı
Fakat hiç ayrılmadık
Benim süslü ayakkabılarım.
Duru PEHLİVANOĞULLARI
ATATÜRK
O cumhuriyeti kurdu
Onu sever herkes
O Türkiye’yi kurdu
Herkes ona borçlu
*
Sevgili Atam
Al bayraklı yurdum
Sevgili Atam
Esmanur Kayran
ARKADAŞLIK
Her bir insanın kalbi vardır
Her bir insan şiirler yazar
Her bir arkadaş iyi yüreklidir
Her bir arkadaşın içinde iyilik vardır.
Güneş ALTUNTAŞ