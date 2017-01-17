Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Kaç gündür terk etti sözcükler

Bir sen gitmeseydin çocuk

Mecaz anlamlar yükleyip

Anlatacaktım yüreğimin dilini

Hayallerinin çalındığı yerde

Kanadı benim de çocukluk anılarım

Bir sen gitmeseydin çocuk...

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

ŞİİR ANNEM HASTA OLDU

Canım şiir annem

Ne oldu canım annem?

Ne oldu şiir annem?

*

İyi misin canım

Şiir annem?

Ne oldu

Canım şiir annem?

*

Seni çok özledim

Canım şiir annem.

Ela ÖZÇELİK

ÖĞRETMENİM

Sizi çok severim öğretmenim

Havadaki kelimeleri

Yakalayıp getirirsiniz öğretmenim.

*

Sabrım tükenmez

Sizi beklerken

Ömrüm tükenmez sizi

Beklerken.

*

Siz benim parlak

Işık saçan yıldızımsınız

Sizi çok severim öğretmenim

Siz en çok sevdiğim varlığımsınız.

Deniz ÖZDOĞAN

HAYALLERİM

Benim hayalim çocuk kalmaktır

Diğer hayalim hep Delfin’le yaşamaktır

Bir tane daha var, o da şair olmak

Sonuncusu çok oyuncağım olması.

Sevim DİRAN

KEMANIN SESİ

Keman nedir

Bilir misiniz deniz

Sesi gibi

Konuşuyor...

***

Deniz sinirli olduğunda

Kalın sesini konuşuyor

Mutlu olduğunda

İnce küçücük sesiyle...

***

Ben bilmiyorum siz biliyor musunuz

Deniz ve kemanın sesi nasıl

Çalar bir bir köpek

Ve kedi eşlik etse

Koro gibi olur.

Ela ÖZÇELİK

GÜNEŞ

Güneş olmasaydı insan karanlığa gömülürdü

Güneşi keşke her zaman görebilsek

Güneş insanı mutlu eder

Güneş insanı ısıtır

Güneş olmasaydı

Dünya da olmazdı.

Doğa TİLKİ

GELDİM

Güneşe dokundum değdim

Çok sıcaktı güneş

Ama ona değebildim

Uçağa bindim güneşe geldim

Ben Türkiye’deyim.

Özgür Ada ÇOBAN

KÜÇÜK PRENS

Bir gül diktim uzaya

Diker diker dikmez

Filiz verdi

Anlamadım ki o anda

Çiçek konuştu

Rengi kıpkırmızı ve pembenin birleşimi

Yılan onu zehirliyordu

Yılan kaçtı.

Yağmur YAKULA

AYAKKABILARIM

Benim süslü ayakkabılarım

Güzel mi güzel, süslü mü süslü

Üzerinde kalpler, çiçekler, böcekler

Küçüklüğümden beri.

***

Artık büyüdüm

Ayakkabılar küçük kaldı

Fakat hiç ayrılmadık

Benim süslü ayakkabılarım.

Duru PEHLİVANOĞULLARI

ATATÜRK

O cumhuriyeti kurdu

Onu sever herkes

O Türkiye’yi kurdu

Herkes ona borçlu

*

Sevgili Atam

Al bayraklı yurdum

Sevgili Atam

Esmanur Kayran

ARKADAŞLIK

Her bir insanın kalbi vardır

Her bir insan şiirler yazar

Her bir arkadaş iyi yüreklidir

Her bir arkadaşın içinde iyilik vardır.

Güneş ALTUNTAŞ