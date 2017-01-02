Şiirlerle büyüsün çocuklar
Mağusa Gelişim Akademisi Şiir Öğrencileri, şairleri tanımaya ve şiirler yazmaya devam ediyorlar.
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Mağusa Gelişim Akademisi Şiir Öğrencileri, şairleri tanımaya ve şiirler yazmaya devam ediyorlar. Kendi seslerini bulmaya çalışıyorlar. Öğrenmeye, araştırmaya, okumaya ve üretmeye devam ediyorlar. Yaşları çok küçük ama hayalleri büyük. Haziran 2017’de ise bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyorlar. Onların öğretmeni olmaktan gurur duyuyorum. Bekleyelim ve görelim bakalım, ne kaldı ki Haziran’a...
İÇİMİ KUŞLARA VERDİM
aklımın ertelediklerine fırsat verseydim
cesur kılardım korkuları
yaşım ilerlerken geriden bakmazdım zamana
değişen mevsimlere kapatmazdım kapıları
bağışlayıcı olurdu kanayan kayıplarım
baktığımda görmek istemediklerim
düşlerimde kurduğum bahçeye
aşiyana olurdu.
BERNA OLGAÇ
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
İÇİMİ KUŞLARA VERDİM
İçimi kuşlara verdim
Dışımı hayata verdim
Kalbimi bulutlara
Beynimi ormana verdim
Uçursam kendimi
Denizleri aşsam
Şiirlerden uçan halimle
İçimi kuşlara verdim.
Yağmur ÖZÇELİK
İÇİMİ KUŞLARA VERDİM
Kuşlar ötüyor
İçim onlarda
Onlarla şiir yazar, eğlenirim
İçimi kuşlara verdim
Onlarla kitap okurum.
Yağmur YAKULA
KUŞLARIN SEVGİSİ
Sevgili kuşlar
Anlat sevgili
Hisset kuşlar
Uçun sevgilere
Gösterin sevgileri
Yap kuşlar
Sevgiyi kalbinden
Göster sevgiyi
Anlayınca kuşların dediğini
Anladım dediğini.
Delfin HAZIR
İÇİMİ KUŞLARA VERDİM
İçimi kuşlara verdim
Yaşımı bilsinler
Dünyayı kuşlar bilsin
Şiiri zaman zaman
Kuşlar da yazar
İçimi kuşlara verdim
Ah, içimi şiire
Ekin KILIÇ
İÇİMİ KUŞLARA VERDİM
Kuşlar içimizde
Kuşlar öter
Rüyada değer
Sağda diğeri
Ela ÖZÇELİK
AL YANAK
Al yanak al yanak
Sarılsana bana al yanak
Neden sarılmıyorsun al yanak?
Herkes sevdi sendi ben de sevdim
Neden beni sevmiyorsun al yanak?
Eymen KARADENİZ
İÇİMİ KUŞLARA VERDİM
Kuşları içime verdim
İçimde çırpınırken
İlhamlar doluyor
İçimi kuşlara verdim.
***
Kuşlar öter
Kumrular beyaz
İçimi kuşlara verdim.
Nehir YAKULA
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