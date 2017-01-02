Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Mağusa Gelişim Akademisi Şiir Öğrencileri, şairleri tanımaya ve şiirler yazmaya devam ediyorlar. Kendi seslerini bulmaya çalışıyorlar. Öğrenmeye, araştırmaya, okumaya ve üretmeye devam ediyorlar. Yaşları çok küçük ama hayalleri büyük. Haziran 2017’de ise bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyorlar. Onların öğretmeni olmaktan gurur duyuyorum. Bekleyelim ve görelim bakalım, ne kaldı ki Haziran’a...

İÇİMİ KUŞLARA VERDİM

aklımın ertelediklerine fırsat verseydim

cesur kılardım korkuları

yaşım ilerlerken geriden bakmazdım zamana

değişen mevsimlere kapatmazdım kapıları

bağışlayıcı olurdu kanayan kayıplarım

baktığımda görmek istemediklerim

düşlerimde kurduğum bahçeye

aşiyana olurdu.

BERNA OLGAÇ

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

İÇİMİ KUŞLARA VERDİM

İçimi kuşlara verdim

Dışımı hayata verdim

Kalbimi bulutlara

Beynimi ormana verdim

Uçursam kendimi

Denizleri aşsam

Şiirlerden uçan halimle

İçimi kuşlara verdim.

Yağmur ÖZÇELİK

İÇİMİ KUŞLARA VERDİM

Kuşlar ötüyor

İçim onlarda

Onlarla şiir yazar, eğlenirim

İçimi kuşlara verdim

Onlarla kitap okurum.

Yağmur YAKULA

KUŞLARIN SEVGİSİ

Sevgili kuşlar

Anlat sevgili

Hisset kuşlar

Uçun sevgilere

Gösterin sevgileri

Yap kuşlar

Sevgiyi kalbinden

Göster sevgiyi

Anlayınca kuşların dediğini

Anladım dediğini.

Delfin HAZIR

İÇİMİ KUŞLARA VERDİM

İçimi kuşlara verdim

Yaşımı bilsinler

Dünyayı kuşlar bilsin

Şiiri zaman zaman

Kuşlar da yazar

İçimi kuşlara verdim

Ah, içimi şiire

Ekin KILIÇ

İÇİMİ KUŞLARA VERDİM

Kuşlar içimizde

Kuşlar öter

Rüyada değer

Sağda diğeri

Ela ÖZÇELİK

AL YANAK

Al yanak al yanak

Sarılsana bana al yanak

Neden sarılmıyorsun al yanak?

Herkes sevdi sendi ben de sevdim

Neden beni sevmiyorsun al yanak?

Eymen KARADENİZ

İÇİMİ KUŞLARA VERDİM

Kuşları içime verdim

İçimde çırpınırken

İlhamlar doluyor

İçimi kuşlara verdim.

***

Kuşlar öter

Kumrular beyaz

İçimi kuşlara verdim.

Nehir YAKULA