ŞİİRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR
Şehre yağmur yağıyor, onca acıyı silmek istercesineelini çabuk tutuyor öyle delice... Uzaktan bir kuş sesi umut umut umutmavi mavi kanat çırpıyor...
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Şehre yağmur yağıyor, onca acıyı silmek istercesine
elini çabuk tutuyor öyle delice... Uzaktan bir kuş sesi umut umut umut
mavi mavi kanat çırpıyor...
şehre yağmur yağıyor, ağlıyor acıyan yürekler yerine.
Suluyor toprağı büyüyecek öbek öbek sevgi. Ah yağmur, hiç dinmesen
uyansak senden sonra, gökkuşağı barış gelse şehre...
- şz
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Ben bir hamurum
Çocuklar yapar beni
Sanat hayal geçer
Çocukların aklından.
Ekin KILIÇ
YARATICILIK
Herkesin bir yeteneği vardır
Yoksa da içinden
Düşünerek gelir
Yaratıcıkta şiir gibi
İlham gelir.
Nehir YAKULA
SERAMİĞİN HİKAYESİ
İlk kez yaptım bu işi
Çok heyecanlıyım
Ne yaparım bilmem.
Vedia HOŞGÖR
DUYGULAR
Dünyada duygu diye bir şey var
Artık bu duyguları kim bana yaşatacak
O yüzden ben duyguları seviyorum.
Rüya KARAKUZU
YARATICILIK
Yaratıcılık bir oyun gibi
Kimse doyamaz
Malzemeler oyuncak olur
Yağmur ÖZÇELİK
YARATICILIK
Çaba ister bu iş
Bazen bilemezsin
Yeni bilgiler öğrenirsin
Bilmediğin bir zamanda.
Belis SAYAN
SERAMİK DÜNYASI
Seramik öğren
Eğlenceli yap
Kum ol biraz
Eğlenirsin yapış yapış
Kum oldum diye bağrır
Eğlenirsin yine istersin.
Yağmur YAKULA
YARATICILIK
Yaratıcılık demek duygudur
Yaratıcılık yapınca
İçimizde ruh açılır.
Dağkan YAĞCIOĞLU
GÜVENİLİR OLMAK
Güvenim yok
Bir gün dedim
Sana güvenim yok.
***
Güvenim yok
Sana sır vermeye
Ela ÖZÇELİK
SÖZ VERMEK
Bir söz vermek vardır
Bir söz vermemek vardır
Söz verirken düşünmek lazımdır
İlk düşün sözünü
Sonra söyle her şeyi
Üzgünsen, mutluysan
Söz vermek için her şeyi ilk düşün.
Helin BALKU
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