ŞİİRLERLE BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Şehre yağmur yağıyor, onca acıyı silmek istercesine

elini çabuk tutuyor öyle delice... Uzaktan bir kuş sesi umut umut umut

mavi mavi kanat çırpıyor...

şehre yağmur yağıyor, ağlıyor acıyan yürekler yerine.

Suluyor toprağı büyüyecek öbek öbek sevgi. Ah yağmur, hiç dinmesen

uyansak senden sonra, gökkuşağı barış gelse şehre...

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ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

Ben bir hamurum

Çocuklar yapar beni

Sanat hayal geçer

Çocukların aklından.

Ekin KILIÇ

YARATICILIK

Herkesin bir yeteneği vardır

Yoksa da içinden

Düşünerek gelir

Yaratıcıkta şiir gibi

İlham gelir.

Nehir YAKULA

SERAMİĞİN HİKAYESİ

İlk kez yaptım bu işi

Çok heyecanlıyım

Ne yaparım bilmem.

Vedia HOŞGÖR

DUYGULAR

Dünyada duygu diye bir şey var

Artık bu duyguları kim bana yaşatacak

O yüzden ben duyguları seviyorum.

Rüya KARAKUZU

YARATICILIK

Yaratıcılık bir oyun gibi

Kimse doyamaz

Malzemeler oyuncak olur

Yağmur ÖZÇELİK

YARATICILIK

Çaba ister bu iş

Bazen bilemezsin

Yeni bilgiler öğrenirsin

Bilmediğin bir zamanda.

Belis SAYAN

SERAMİK DÜNYASI

Seramik öğren

Eğlenceli yap

Kum ol biraz

Eğlenirsin yapış yapış

Kum oldum diye bağrır

Eğlenirsin yine istersin.

Yağmur YAKULA

YARATICILIK

Yaratıcılık demek duygudur

Yaratıcılık yapınca

İçimizde ruh açılır.

Dağkan YAĞCIOĞLU

GÜVENİLİR OLMAK

Güvenim yok

Bir gün dedim

Sana güvenim yok.

***

Güvenim yok

Sana sır vermeye

Ela ÖZÇELİK

SÖZ VERMEK

Bir söz vermek vardır

Bir söz vermemek vardır

Söz verirken düşünmek lazımdır

İlk düşün sözünü

Sonra söyle her şeyi

Üzgünsen, mutluysan

Söz vermek için her şeyi ilk düşün.

Helin BALKU