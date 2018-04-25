Şiirlerle büyüsün çocuklar
Şiir Atölyesi çocukları; ödüllü yönetmen Derviş ZAİM’in ödüllü filmi ‘Devir’i izlediler.
Şirin ZAFERYILDIZI
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Şiir Atölyesi çocukları; ödüllü yönetmen Derviş ZAİM’in ödüllü filmi ‘Devir’i izlediler. Tahmin ettiğimden de öte, inanılmaz bir dikkatleri vardı. Elbette ki seviyelerinden yüksekti film ama filmi iki kez izlemiş ve öğrencilerini tanıyan bir eğitimci olarak, hazır bulunuşluklarının farkındaydım ve hatta birkaç hafta önceden hissettirmeden konuyla ilgili bağı kuracak mesajları da vermiştim. Yine de beni ve oradaki izleyicileri şaşırttılar! Filmi izledikten sonra, filmle ilgili yazdıkları ve çizdikleri resimler de inanılmazdı. Filmde verilen mesajı almışlardı. Derviş Zaim geçen yıldan atölyemizi ziyeret etmişti, onu tanıyorlardı, onunla ilgili bilgileri de vardı. Gösterim sonrası, söyleşiye kalanlar oldu ve yönetmenle fotoğraf da çektirdiler. Küçücük yaşlarına rağmen, sanatla tanışan bu yürekler, geleceğin sanatçıları, sanatseverleri…
Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Devir
Bu dünyada birşeyi
çok severseniz
Gerçekten ona
önem veriyorsunuz demektir.
Ela MENTEŞ
KÜÇÜK BİR KUZU
Bir kuzu vardı
Bembeyaz içinde;
Bir küçük kar tanesi
Düşmüş göklerden.
***
Kuzunun adıydı
Uzunbaş
Zeytin gibi kara gözler
Uçar göklere sanki
Me me me der.
Delfin HAZIR
Devir
Birisinin koyununu sevmesi
Koyunların üstüne
Bir şey dökmesi
Yarışma yapmaları
Taşa çekişle vurmaları
Dua etmeleri
Adamın kötü rüya görüp uyanması
Koyununu sevmesi, sarılması.
Metehan KELEŞ
Devir
Sevgiyi paylaştılar
Yarışta kazandılar
Ne mutlu o insanlara.
**
Televizyon tamir edildi
Keçileri boyayıp tüpürük ettiler
Ne mutlu o insanlara.
**
İnsanları suya attılar
Neşeye boğuldular
Ne mutlu o insanlara.
Nil ULUKÖK
BU DÜNYAYI ÇOCUKLARA BIRAKIN
Zaman geçse de geçmese de
Bu dünyayı çocuklara bırakın
Büyüse de büyümese de
Bu dünyayı çocuklara bırakın.
**
Bırakın çocuklar kazansınlar
Onlar yapsınlar
Onların sözü geçsin
Bu dünyayı çocuklara bırakın.
Nursena KELEŞ
KOYUN ŞENLİĞİ
Koyunları sevmeliyiz
Onları da düşünmeliyiz
Biliyoruz ki onlar insan değil
Onlar da bir canlıdırlar.
**
Keçi koyun horoz
Hepsi çok güzel
Onları da sevmeliyiz
Onlar da bir canlıdırlar.
**
Koyunlar bir hayvan olabilirler
Ama onlar da canlıdırlar
Onları sevmeliyiz
Koyun, keçi, horoz hepsini sevmeliyiz.
Nursena KELEŞ