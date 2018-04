Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin ZAFERYILDIZI

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Şiir Atölyesi çocukları; ödüllü yönetmen Derviş ZAİM’in ödüllü filmi ‘Devir’i izlediler. Tahmin ettiğimden de öte, inanılmaz bir dikkatleri vardı. Elbette ki seviyelerinden yüksekti film ama filmi iki kez izlemiş ve öğrencilerini tanıyan bir eğitimci olarak, hazır bulunuşluklarının farkındaydım ve hatta birkaç hafta önceden hissettirmeden konuyla ilgili bağı kuracak mesajları da vermiştim. Yine de beni ve oradaki izleyicileri şaşırttılar! Filmi izledikten sonra, filmle ilgili yazdıkları ve çizdikleri resimler de inanılmazdı. Filmde verilen mesajı almışlardı. Derviş Zaim geçen yıldan atölyemizi ziyeret etmişti, onu tanıyorlardı, onunla ilgili bilgileri de vardı. Gösterim sonrası, söyleşiye kalanlar oldu ve yönetmenle fotoğraf da çektirdiler. Küçücük yaşlarına rağmen, sanatla tanışan bu yürekler, geleceğin sanatçıları, sanatseverleri…

Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

Devir

Bu dünyada birşeyi

çok severseniz

Gerçekten ona

önem veriyorsunuz demektir.

Ela MENTEŞ

KÜÇÜK BİR KUZU

Bir kuzu vardı

Bembeyaz içinde;

Bir küçük kar tanesi

Düşmüş göklerden.

***

Kuzunun adıydı

Uzunbaş

Zeytin gibi kara gözler

Uçar göklere sanki

Me me me der.

Delfin HAZIR

Devir

Birisinin koyununu sevmesi

Koyunların üstüne

Bir şey dökmesi

Yarışma yapmaları

Taşa çekişle vurmaları

Dua etmeleri

Adamın kötü rüya görüp uyanması

Koyununu sevmesi, sarılması.

Metehan KELEŞ

Devir

Sevgiyi paylaştılar

Yarışta kazandılar

Ne mutlu o insanlara.

**

Televizyon tamir edildi

Keçileri boyayıp tüpürük ettiler

Ne mutlu o insanlara.

**

İnsanları suya attılar

Neşeye boğuldular

Ne mutlu o insanlara.

Nil ULUKÖK

BU DÜNYAYI ÇOCUKLARA BIRAKIN

Zaman geçse de geçmese de

Bu dünyayı çocuklara bırakın

Büyüse de büyümese de

Bu dünyayı çocuklara bırakın.

**

Bırakın çocuklar kazansınlar

Onlar yapsınlar

Onların sözü geçsin

Bu dünyayı çocuklara bırakın.

Nursena KELEŞ

KOYUN ŞENLİĞİ

Koyunları sevmeliyiz

Onları da düşünmeliyiz

Biliyoruz ki onlar insan değil

Onlar da bir canlıdırlar.

**

Keçi koyun horoz

Hepsi çok güzel

Onları da sevmeliyiz

Onlar da bir canlıdırlar.

**

Koyunlar bir hayvan olabilirler

Ama onlar da canlıdırlar

Onları sevmeliyiz

Koyun, keçi, horoz hepsini sevmeliyiz.

Nursena KELEŞ