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Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şiirlerle büyüsün çocuklar

“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.” Pablo Picasso

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Şirin Zaferyıldızı

 

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

 

DÜNYA SANAT GÜNÜ

“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.” Pablo Picasso

“Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.” Atatürk

Türk Sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği(UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art(IAA),(Türkçe: Uluslararası Sanat Derneği)’ın 2011 yılında Meksika’da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day(WAD) olarak kutlanılması kararı alındı.

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin...Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

 

ÇOCUK GEMİ

Çocuklar gemileri çok severler
Büyükler onları götürürler
Gemi yüzer denizlerde
Limandan kalkar, limana geri döner
Denizlerde yüzdük
Gemilere binerek
Dolaşır çocuklar
Seninle gemiye binerek
Kaç kere dolaştık?

Bora BORAN

 

ÇOCUK GEMİ

Gemim gemimde çok şey vardır
Arkadaşlarım
Öğretmnim vardır.

Uygar ERDOĞDU

 

HAYALLERİM

Hayalim şair olmaktır
Öğretmenim gibi
Çok isterdim şair olmayı
Ne olur bana destek verin
Hayallerime destek olun
Hayallerime ben de destek oluyorum
Hayallerimin gerçek olmasını istiyorum.

Ayşe  AKBELLİ

 

HAYALLERİM

Benim hayalim
Laren, İlayda ben
Ormana gidip, ev yapmak
Atımızın ve köpeğimizin olması
En büyük hayalim bu.

Begüm BİLGEN

 

HAYALLERİM

Başarılı olmaktır en büyük hayalim,
Ailemle mutlu bir şekilde yaşamak,
Seviyorum derslerimi,
Özellikle de şiiri….

Fatmanur OĞUZ

 

HAYALLERİM

Bir gökkuşağı gördüm
Üstünde çocuklar var
Şarkılarını söylerler
Kitabımı aldım
Ben de söyledim şarkı
Sevgi , huzur verdim  kendime .

Deniz HÜSEYİN

 

HAYALLERİM

Benim hayallerim,
Büyük dünyamı çok seviyorum.
Bu güzel Kıbrıs’ın her tarafı deniz,
Ne güzel kaplı.

Mehmet NACİ ÖZKAN

 

HAYALLERİM

Benim hayallerim
Hayaller çok
Büyük tıpkı dünya gibi
Hayallerimi seviyorum
Hayallerim çok büyük
Herkesin hayalleri çok büyüktür.

Daniela EMİRKAN

 

 

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Adres Kıbrıs 363 Sayısı

Adres Kıbrıs 363 Sayısı

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