Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

DÜNYA SANAT GÜNÜ

“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.” Pablo Picasso

“Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.” Atatürk

Türk Sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği(UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art(IAA),(Türkçe: Uluslararası Sanat Derneği)’ın 2011 yılında Meksika’da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day(WAD) olarak kutlanılması kararı alındı.

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin...Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

ÇOCUK GEMİ

Çocuklar gemileri çok severler

Büyükler onları götürürler

Gemi yüzer denizlerde

Limandan kalkar, limana geri döner

Denizlerde yüzdük

Gemilere binerek

Dolaşır çocuklar

Seninle gemiye binerek

Kaç kere dolaştık?

Bora BORAN

ÇOCUK GEMİ

Gemim gemimde çok şey vardır

Arkadaşlarım

Öğretmnim vardır.

Uygar ERDOĞDU

HAYALLERİM

Hayalim şair olmaktır

Öğretmenim gibi

Çok isterdim şair olmayı

Ne olur bana destek verin

Hayallerime destek olun

Hayallerime ben de destek oluyorum

Hayallerimin gerçek olmasını istiyorum.

Ayşe AKBELLİ

HAYALLERİM

Benim hayalim

Laren, İlayda ben

Ormana gidip, ev yapmak

Atımızın ve köpeğimizin olması

En büyük hayalim bu.

Begüm BİLGEN

HAYALLERİM

Başarılı olmaktır en büyük hayalim,

Ailemle mutlu bir şekilde yaşamak,

Seviyorum derslerimi,

Özellikle de şiiri….

Fatmanur OĞUZ

HAYALLERİM

Bir gökkuşağı gördüm

Üstünde çocuklar var

Şarkılarını söylerler

Kitabımı aldım

Ben de söyledim şarkı

Sevgi , huzur verdim kendime .

Deniz HÜSEYİN

HAYALLERİM

Benim hayallerim,

Büyük dünyamı çok seviyorum.

Bu güzel Kıbrıs’ın her tarafı deniz,

Ne güzel kaplı.

Mehmet NACİ ÖZKAN

HAYALLERİM

Benim hayallerim

Hayaller çok

Büyük tıpkı dünya gibi

Hayallerimi seviyorum

Hayallerim çok büyük

Herkesin hayalleri çok büyüktür.

Daniela EMİRKAN