Şiirlerle büyüsün çocuklar
DERSHANE’M Eğitim Merkezi, bu yıl ‘ŞİİR’ etkinliğini programına aldı, ne de iyi yaptı.
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
DERSHANE’M Eğitim Merkezi, bu yıl ‘ŞİİR’ etkinliğini programına aldı, ne de iyi yaptı. Çocuklar o kadar sevdiler ki şiir yazmayı, şiir okumayı, şiir yorumlamayı ve şairleri tanımayı. Her hafta farklı bir tema ile şiirler okudular ve yazdılar. Onlarla birlikte ben de şiir yüklendim…
Selam olsun şiire yol açanlara, şiiri büyütenlere, şiirle direnme gücü yaşayanlara…
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
ÇOCUK GEMİ
Gemi çocuklarla dolu
Limana varınca çocuklar coştu
Çocuklar çok sevdi dalgalı suyu.
***
Çocuklar gemiye bindiklerinde
Sevinçten havaya uçtular
Çocuklar gezintiyi çok sevdi.
Sena TOLGAN
ÇOCUK GEMİ
Çok heyecanlı bir gemi
Kim bindiyse mutlu döndü
Diğer gemilerden daha iyi
Çok iyi gidiyor
Bütün güzel yarınlara
Yolculuk eden
Heyecanla yüklü
Tek gemi
Geziyor büttün denizlerde
Bütün zorlukları aşıyor
Mutlulukls yüklü tek gemi.
Sinan PINARDAN
ÇOCUK GEMİ
Dalgalarda yüzer gemi
Masmavi deniz
aynı gemi ile ben gibi
ne güzel aynı ben gibi
okula giderken aynı
ben gibi yük taşır.
Melissa BAŞDİNKÇİ
ÇOCUK GEMİ
Süzülmektedir gemim
Eser dalgalar gibi güzel yelkenim
Büyüktür dalgalar kucağında
Upuzun güzel gemim.
Laren ŞENYİĞİT
ÇOCUK GEMİ
Bir ışıkta canlandı gemim
Seninle canlandı
Sana geliyor ona git
Kalbini dinle.
İlayda YİĞİTSOY
ÇOCUK GEMİ
Gemim açtım
O güzel dalgalı bayrağımı
Denize baktığımda
Sanki güneş doğuyor
Baktığımda çocukluğumu
Hatırlıyorum
Sevtaç ÇAVUŞOĞLU
ÇOCUK GEMİ
Baktım
Gözleri kapandı
Güzel oğlum
Sen benim yükümsün.
Deniz SARAGALFA
ÇOCUK GEMİ
Benim gemim O
İçinde insanlar dolu
Dolaşa dolaşa sıkılmaz
Gezinip durursunuz.
***
Yolcular çok memnun
Özellikle benim gemimden
Hep dedikodu yaparlar
Ama sizce neden?
***
Derler çok güzel gemi
Bir çocuk gemisi
Bence siz de deneyin
Çocuk Gemisi’ne binmeyi.
Fatmanur OĞUZ