Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

DERSHANE’M Eğitim Merkezi, bu yıl ‘ŞİİR’ etkinliğini programına aldı, ne de iyi yaptı. Çocuklar o kadar sevdiler ki şiir yazmayı, şiir okumayı, şiir yorumlamayı ve şairleri tanımayı. Her hafta farklı bir tema ile şiirler okudular ve yazdılar. Onlarla birlikte ben de şiir yüklendim…

Selam olsun şiire yol açanlara, şiiri büyütenlere, şiirle direnme gücü yaşayanlara…

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

ÇOCUK GEMİ

Gemi çocuklarla dolu

Limana varınca çocuklar coştu

Çocuklar çok sevdi dalgalı suyu.

***

Çocuklar gemiye bindiklerinde

Sevinçten havaya uçtular

Çocuklar gezintiyi çok sevdi.

Sena TOLGAN

ÇOCUK GEMİ

Çok heyecanlı bir gemi

Kim bindiyse mutlu döndü

Diğer gemilerden daha iyi

Çok iyi gidiyor

Bütün güzel yarınlara

Yolculuk eden

Heyecanla yüklü

Tek gemi

Geziyor büttün denizlerde

Bütün zorlukları aşıyor

Mutlulukls yüklü tek gemi.

Sinan PINARDAN

ÇOCUK GEMİ

Dalgalarda yüzer gemi

Masmavi deniz

aynı gemi ile ben gibi

ne güzel aynı ben gibi

okula giderken aynı

ben gibi yük taşır.

Melissa BAŞDİNKÇİ

ÇOCUK GEMİ

Süzülmektedir gemim

Eser dalgalar gibi güzel yelkenim

Büyüktür dalgalar kucağında

Upuzun güzel gemim.

Laren ŞENYİĞİT

ÇOCUK GEMİ

Bir ışıkta canlandı gemim

Seninle canlandı

Sana geliyor ona git

Kalbini dinle.

İlayda YİĞİTSOY

ÇOCUK GEMİ

Gemim açtım

O güzel dalgalı bayrağımı

Denize baktığımda

Sanki güneş doğuyor

Baktığımda çocukluğumu

Hatırlıyorum

Sevtaç ÇAVUŞOĞLU

ÇOCUK GEMİ

Baktım

Gözleri kapandı

Güzel oğlum

Sen benim yükümsün.

Deniz SARAGALFA

ÇOCUK GEMİ

Benim gemim O

İçinde insanlar dolu

Dolaşa dolaşa sıkılmaz

Gezinip durursunuz.

***

Yolcular çok memnun

Özellikle benim gemimden

Hep dedikodu yaparlar

Ama sizce neden?

***

Derler çok güzel gemi

Bir çocuk gemisi

Bence siz de deneyin

Çocuk Gemisi’ne binmeyi.

Fatmanur OĞUZ