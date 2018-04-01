Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

21 MART DÜNYA ŞİİR GÜNÜ

İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü‘nün amacı “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak”olarak nitelendiriliyor. Şiirin sorgulanarak çeşitlilik yarattığını belirten UNESCO, dil çeşitliliğini kutlamak için bugünü Dünya Şiir Günü olarak ilan etmiş. ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

Annabel Lee (Melih Cevdet Anday çevirisi)

Senelerce senelerce evveldi

Bir deniz ülkesinde

Yaşayan bir kız vardı bileceksiniz

İsmi; Annabel Lee

Hiç birşey düşünmezdi sevilmekten

Sevmekten başka beni

O çocuk ben çocuk, memleketimiz

O deniz ülkesiydi.

Edgar Allan POE (1809 – 1849)

Ne Dersin Bu Akşam (Cahit Sıtkı Tarancı çevirisi)

Ne dersin bu akşam, sen garip kişi, sen biçare,

Ya sen kalbim, sen ki vaktiyle çiğnendin ey kalbim,

Ne dersin en güzel, en iyi, en sevgili yâre,

İlahi bakışıyla nasıl şenlendin ey kalbim?

Feda olsun gururumuz onu övmek yolunda!

Dünyaya değer emreden sesindeki tatlılık

Meleklerin kokusu var o latif vücudunda;

O gözler bize esvap giydirir safi ışık.

Charles Baudelaire (1821 – 1867)

Bana Baktın Gözlerinle (Sait Maden çevirisi)

Bana baktın gözlerinle ıssız ufka dek

Anılardan yıkanmış gözlerinle

Bana baktın saf unutuş olan gözlerinle

Bana baktın üzerinden belleğin

Başıboş nakaratlar üzerinden

Solmuş güller üzerinden.

Louis Aragon (1897 – 1982)

Melankoli (Tüzün Gürson çevirisi)

Sakın silmeyin, silmeyin boşuna

Ölümsüz aşkların gözyaşlarını!

Silinmiş, ölgün gözlerle bakınca

Öylesine boş, anlamsızdır dünya.

Dokunmayın, ah! Silmeyin boşuna

Umutsuz aşkların gözyaşlarını!

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Matilde’ye Sone (Cevat Çapan çevirisi)

Seni sevdiğimi göreceksin sevmediğim zaman,

çünkü iki yüzüyle çıkar karşına hayat.

Bir sözcük sessizliğin kanadı olur bakarsın,

ateş de pay alır kendine soğuktan.

Seni sevmeye başlamak için seviyorum seni,

sana olan sevgimi sonsuzlaştıracak

bir yolculuğa yeniden başlamak için:

Pablo Neruda (1904 – 1973)

Sone 22 (Talat Sait Halman çevirisi)

İnandıramaz aynam yaşlandığıma beni,

Değil mi ki doğdunuz aynı gün gençlikle sen;

Ama örtünce vaktin kırışıkları seni

Medet umarım ömrüm bitsin diye ecelden

Varlığına o eşsiz güzelliği giysen de

Gönlümün urbasından başka şey giyemezsin.

Yüreğim sende çarpar, yüreğin çarpar bende:

Demek ki bana göre yaşlısın diyemezsin.

William Shakespeare (1564 – 1616)

Bir Genç Kızın Kulağına (Tüzün Gürson çevirisi)

İstemedim, hiçbir şey

söylemek istemedim sana.

Gözlerinde iki çılgın ağaç gördüm,

gülüşten, esintiden, altından iki ağaç.

Kımıldanıp duruyorlardı, istemedim.

Sana hiçbir şey söylemek istemedim.

Federico Garcia Lorca (1898 – 1936)

Yeniden Doğuş

tüm varlığım benim, karanlık bir ayettir

seni, kendinde tekrarlayarak

çiçeklenmenin ve yeşermenin sonsuz seherine götürecek

ben bu ayette seni ah çektim, ah

ben bu ayette seni

ağaca ve suya ve ateşe aşıladım

yaşam belki

uzun bir caddedir, her gün filesiyle bir kadının geçtiği

yaşam belki.

Füruğ Ferruhzad (1935 – 1967)

En Yüksek Kulenin Türküsü (İlhan Berk çevirisi)

Dönmeli, geri gelmeli,

O sevdalar çağı.

Dayandım nasıl da

Unutamam bir daha artık,

O korkular, kaygılardı

Uçup gitti göklere.

Bir belalı susuzluk

Kabartıyor damarlarımı.

Dönmeli, geri gelmeli,

O sevdalar çağı.

Arthur Rimbaud (1854 – 1891)