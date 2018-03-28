Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Zamanı kurmuştuk ilk cemre düştüğünde

Eylül de söz vermişti

Kısa tutacaktı ada’ya dair gidişleri…

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ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

KUŞLAR

Kuşlarla büyüsün çocuklar

Kuşlarla eğlensin çocuklar.

Sahil ÖZBERKMAN



ÇOCUK

Çocuk nasıl sevinçle doğmuş

Kalın kalın olmuş

Kalın bir yasemin kokarsa

Onun yasemini de öyle kokar.

Hira Nehir ARTIK

MASAL ŞİİR

Yalnız bir kız

Deli deli dolaşıyor

Of sıkıldım deyip duruyor

Onun için imkansız kelimesi var

Ama başka bir kelime yok!

*

O deli bir kız değil aslında

O bir masal yazan kız

Onun masalında neler var onu size anlatayım.

*

Kediler konuşan kediler

Elbisesinde de

Çikolata şelalesinden

Çikolata suyu içen kediler.

Gülnur ŞAFAK

SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR

Baharla çocuk

Çocuğun sevinci

Baharın kokusu

Çocuğun yaşamak için

Çocuğun kokusu yasemin gibi

Çok yaşa yaşamak.

Ayşem ÖZARMAN



YARAMAZ SÖZCÜKLER

Ben bir papağanım

Orada yaşlı adam

Öğretmen gördüm

Sarmaşık orada

Köpek havladı

Çok sevindim.

Aren İBRAHİMOĞULLARI

ÇOCUKLAR

Kırlarda oynar çocuklar

Yaseminler açar, renk saçar

Sevinçliyim mutluyum

Baharda mutluluk doldu her yan

Yaşamak ne güzelmiş

Çocuk yüreğidir mutluluk

Çocuk mutlu olmalıdır.

Helin BALKU

YAĞMUR

Yağmur yağmur yağıyor

Küçücük damlalarla

Baksana yukarıya

Günün yağmurlu geçti.

*

Yağmur yağıp

Güneş açınca

Gökkuşağı

Hep yukarıda.

Duru PEHLİVANOĞULLARI