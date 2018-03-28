Şiirlerle büyüsün çocuklar
Zamanı kurmuştuk ilk cemre düştüğünde Eylül de söz vermişti Kısa tutacaktı ada’ya dair gidişleri…
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Zamanı kurmuştuk ilk cemre düştüğünde
Eylül de söz vermişti
Kısa tutacaktı ada’ya dair gidişleri…
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ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
KUŞLAR
Kuşlarla büyüsün çocuklar
Kuşlarla eğlensin çocuklar.
Sahil ÖZBERKMAN
ÇOCUK
Çocuk nasıl sevinçle doğmuş
Kalın kalın olmuş
Kalın bir yasemin kokarsa
Onun yasemini de öyle kokar.
Hira Nehir ARTIK
MASAL ŞİİR
Yalnız bir kız
Deli deli dolaşıyor
Of sıkıldım deyip duruyor
Onun için imkansız kelimesi var
Ama başka bir kelime yok!
*
O deli bir kız değil aslında
O bir masal yazan kız
Onun masalında neler var onu size anlatayım.
*
Kediler konuşan kediler
Elbisesinde de
Çikolata şelalesinden
Çikolata suyu içen kediler.
Gülnur ŞAFAK
SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR
Baharla çocuk
Çocuğun sevinci
Baharın kokusu
Çocuğun yaşamak için
Çocuğun kokusu yasemin gibi
Çok yaşa yaşamak.
Ayşem ÖZARMAN
YARAMAZ SÖZCÜKLER
Ben bir papağanım
Orada yaşlı adam
Öğretmen gördüm
Sarmaşık orada
Köpek havladı
Çok sevindim.
Aren İBRAHİMOĞULLARI
ÇOCUKLAR
Kırlarda oynar çocuklar
Yaseminler açar, renk saçar
Sevinçliyim mutluyum
Baharda mutluluk doldu her yan
Yaşamak ne güzelmiş
Çocuk yüreğidir mutluluk
Çocuk mutlu olmalıdır.
Helin BALKU
YAĞMUR
Yağmur yağmur yağıyor
Küçücük damlalarla
Baksana yukarıya
Günün yağmurlu geçti.
*
Yağmur yağıp
Güneş açınca
Gökkuşağı
Hep yukarıda.
Duru PEHLİVANOĞULLARI