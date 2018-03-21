Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Bir kez daha inandım, suyun tadında kokun olduğuna…

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ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

DÜNYA ÇOCUKLARIN OLSAYDI

Dünya çocukların olsaydı

İstedikleri gibi

Onların olsaydın dünya

Eğlenceli olurdu her saat

Çok güzel olurdu aslında

Dünya çocukların olsaydı

Mektup yazsalar dünyaya

Güneşe ve aya

Neşelenseler fena olmaz aslında

Bir gün çocuklara versek

Bu dünyayı.

Ela ERSAN

SEVGİ

Yaşlı adam suya düşer

Deniz kızlarını görünce sevinir

Seslenir sonra sevgi çıkar ortaya

Sevgi merhaba denizler dedi.

Buğlem GÖKŞİN

AYAKKABILARIM

Ayakkabılarım ayakkabılarım

Benim süslü ayakkabılarım

Onları çok severim

Kirlendiğinde gider temizlerim.

Asya TÜLEK

RÜZGAR

Rüzgarı çok severim

Ben rüzgarı

Rüzgar üstüme gelme

Gelme.

Defne Gülizar AĞÖREN

OYUN

Oyun olmasa çocuk olmaz

Oyunsuz insan olmaz

İnsan nasıl olur?

Aren İBRAHİMOĞULLARI

OYUN

Oyun aklımdadır

Hadi Alaydan Malaydan oynayalım

Artık çocuk olamayacağım

Boş ver büyümeyi

Hadi düme düme oynayalım

Yaşa çocuk yaşa çocuk

Yaşa çocuk.

Münevver ÖZARMAN

OYUN

Oyun nasıl

Böyle bir şey olamaz

Kim yaptıysa

Geleceğin kahramanı

*

Bu nasıl bir canlı yani

Bana bulabilirsiniz

Ama bir hayvan da

Şiir yazabilir.

Aras AKTUĞRALI