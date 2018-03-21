Şiirlerle büyüsün çocuklar
Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Bir kez daha inandım, suyun tadında kokun olduğuna…
s.z.
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
DÜNYA ÇOCUKLARIN OLSAYDI
Dünya çocukların olsaydı
İstedikleri gibi
Onların olsaydın dünya
Eğlenceli olurdu her saat
Çok güzel olurdu aslında
Dünya çocukların olsaydı
Mektup yazsalar dünyaya
Güneşe ve aya
Neşelenseler fena olmaz aslında
Bir gün çocuklara versek
Bu dünyayı.
Ela ERSAN
SEVGİ
Yaşlı adam suya düşer
Deniz kızlarını görünce sevinir
Seslenir sonra sevgi çıkar ortaya
Sevgi merhaba denizler dedi.
Buğlem GÖKŞİN
AYAKKABILARIM
Ayakkabılarım ayakkabılarım
Benim süslü ayakkabılarım
Onları çok severim
Kirlendiğinde gider temizlerim.
Asya TÜLEK
RÜZGAR
Rüzgarı çok severim
Ben rüzgarı
Rüzgar üstüme gelme
Gelme.
Defne Gülizar AĞÖREN
OYUN
Oyun olmasa çocuk olmaz
Oyunsuz insan olmaz
İnsan nasıl olur?
Aren İBRAHİMOĞULLARI
OYUN
Oyun aklımdadır
Hadi Alaydan Malaydan oynayalım
Artık çocuk olamayacağım
Boş ver büyümeyi
Hadi düme düme oynayalım
Yaşa çocuk yaşa çocuk
Yaşa çocuk.
Münevver ÖZARMAN
OYUN
Oyun nasıl
Böyle bir şey olamaz
Kim yaptıysa
Geleceğin kahramanı
*
Bu nasıl bir canlı yani
Bana bulabilirsiniz
Ama bir hayvan da
Şiir yazabilir.
Aras AKTUĞRALI