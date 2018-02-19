Alsancak Belediyesi 3. Şiir Dinletisi ve Şef Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Korosu’nun Türk Sanat Müziği Konseri, 24 Şubat’ta Alsancak’ta olacak.

“Şiir ve Şarkılarla Alsancak’tayız” sloganıyla düzenlenen etkinlik, 24 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.30’da Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Vatandaşlar, geceye şiirleriyle katkı koyabilecek. Yapılan açıklamaya göre, geceye şiirleriyle katkı koymak isteyenlerin kayıt için 0548 870 55 86 numaralı telefona ulaşıp kayıt yaptırması gerek.