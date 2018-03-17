ŞİİR HAFTASINA GİRERKEN

Önümüzdeki hafta, ŞİİR’in haftası olacak tüm dünyada…

Çoğu insan için, bunun bir anlam taşımadığı ortada…

Yaşamın tüm alanında olduğu gibi, emek ürünü olan şeylerin, onu üreten insandan daha değerli hale geldiği; üretimin amacının, insani gereksinimleri karşılamaktan uzaklaşıp; nitelikli olanın değil; insanın ve doğal çevrenin aleyhine olan, sayısal olanın önemsendiği bu çağda; şiirin de bu Barbarlık Hali’ne eklemlenmek istendiğini görüyoruz.

Günümüzde, şiirin geniş kitlelerin gündeminde olmadığı; kitleler üzerindeki (ajitatif) etkisini yitirdiği; işlevsizleştiği vb. söylemleri bir “olumsuzlama” olarak algılanıyorsa, orada bir yanlışlık vardır…

Şiir, tüketim peşinde koşan “geniş kitlelerin” değil; sanatın peşinde koşanların derdi olagelmiştir hep…

Şiir, “güzel/çirkin; iyi/kötü; ahlaklı/ahlaksız ve benzeri göreceli “değerler” arasına hapsolup/genel için doğru kabul edileni seçme; ve bundan “yarar gözetme” kaygılarıyla yaratılamaz…

Ne de, “içgüdüsel”(ilhamla) üretimle yaratılabilir…

Üretim pratiğinde “yarar gözetme”, şairin özgürlüğünü kısıtlamakla kalmaz; şiirin bizzat kendisini de kısıtlar…

Ütopya’nın/büyük gerçekliğin peşine düşmeyen şiir, gerçekten ne işe yarar?

Sanal dünyanın burgacındaki, yalan yaşamlardan kendini soyutlamayan şiir ne işe yarar?

İnsansız, plastik, sahici olmayan, yazmak için yazılan, sanal dize öbeklerini “şiir” diye “piyasa”ya sürenlerin amacı sanat üretmek mi?

Bu ve benzeri sorular aklınıza takılmıyorsa; ne şiirin ne de insanlığın sorunları sizin için bir anlam ifade eder…

“Şiir nedir? Şair kim? Kimin umurunda bu soru?

Şiir Hayat’a nasıl akar? Ya da Hayat Şiir’e?”

diye sorar Fikret Demirağ, “Sorular ve Parçalanmalar” başlıklı şiirinin ilk iki dizesinde…

Hayatı (tüm evrendeki) odağına almayan, o büyük gerçeği, ve özgür yaratıyı estetikle yoğurmayı bilmeyen, neden şiir yazar ki?

“Acının, şairi silip insan yaptığı yerde

geriye tek bir şey kalır:

o da kendi kendini kemiren umut,”

(Zeki Ali, Taş Uyur Ruh Gezer,)

Önümüzdeki hafta hayatı, TV’lerden, sanal ortamdan ve gündelik hır-gürden uzaklaşarak şiirle anlamaya çalışın; bir de bunu deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz..

KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ 21 MART DÜNYA ŞİİR GÜNÜ

ETKİNLİK PROGRAMI



11.00 Şiir Otobüsü, Lefkoşa Otobüs Terminali’nden hareket Edecek

12.00 Abohor’da, Kaya Çanca’nın Evinde Şiir /Müzik Dinletisi ve Kaya’dan anılar

ŞİİR: KSYB üyesi şairler /Betül Dünder (Türkiye)

Kıbrıs Üniversitesi ( University of Cyprus) Türkoloji Bölümü öğrencileri



Müzik: Halil Akansel / Cemal Özgürsel



15.30 Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda Buluşma

Tarih Gezisi / Şiir Dinletisi



19.00 Lefkoşa, 1984 Bar’da Şiir Gecesi

KSYB üyesi şairler / Betül Dünder (Türkiye)

Kıbrıs Üniversitesi ( University of Cyprus) Türkoloji Bölümü öğrencileri

Okur-Yazar Buluşması- İmza