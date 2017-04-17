Dinleyin! Açık konuşacağım sizinle,

Ben eski, pürüzsüz ödüller vermiyorum, ben kaba yeni

ödüller veriyorum,

Bugünü, kendi günlerinizi yaşamalısınız diyorum:

Siz zengin olmaya bakmayacaksınız,

Siz bütün kazandıklarınızı, ya da ele geçirdiklerinizi, cömertçe

dağıtacaksınız,

Gitmekte olduğunuz kente vardığınızda, şöyle oturup yorgunluğunuzu

bile almadan, dayanılmaz, karşı durulmaz bir ses çağıracak sizi,

yeniden yola çıkacaksınız,

Arkanızda kalanlar gülümseyecek, alay edecek, dudak bükecekler,

Aşklarını sunanlar da olacak, onlara yalnızca ateşli ayrılış

öpücükleriyle cevap vereceksiniz,

Sizi tutmak, yolunuzdan alıkoymak için, ellerini uzatanların

dokunuşlarına göz yummayacaksınız.

Walt Whitman