Şiir
Walt Whitman
A+A-
Dinleyin! Açık konuşacağım sizinle,
Ben eski, pürüzsüz ödüller vermiyorum, ben kaba yeni
ödüller veriyorum,
Bugünü, kendi günlerinizi yaşamalısınız diyorum:
Siz zengin olmaya bakmayacaksınız,
Siz bütün kazandıklarınızı, ya da ele geçirdiklerinizi, cömertçe
dağıtacaksınız,
Gitmekte olduğunuz kente vardığınızda, şöyle oturup yorgunluğunuzu
bile almadan, dayanılmaz, karşı durulmaz bir ses çağıracak sizi,
yeniden yola çıkacaksınız,
Arkanızda kalanlar gülümseyecek, alay edecek, dudak bükecekler,
Aşklarını sunanlar da olacak, onlara yalnızca ateşli ayrılış
öpücükleriyle cevap vereceksiniz,
Sizi tutmak, yolunuzdan alıkoymak için, ellerini uzatanların
dokunuşlarına göz yummayacaksınız.
Walt Whitman
Bu haber toplam 62 defa okunmuştur
Etiketler : şiir
Önceki ve Sonraki Haberler