Final Organizasyon'nun girişimleri ile gerçekleşecek olan ''Sihirli hikayem ve müzikal çocuk tiyatrosu'' 18 Mart Pazar günü Lefkoşa Levent Schools Kındergarten gösteri salonun'da saat 12:00, 14:00 ve 16:00 olmak üzere 3 seans, ayrıca 19 Mart Pazartesi günü'de Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayın'da saat 18:00'de sahnelecek.

Program'da müzikal çocuk tiyatrosu Şirinler ve Yetenek sizsiniz Türkiye finalisti şovmen illüzyonist Enver Ertaş güldüren ve düşündüren müthiş şovları ile çocuklar yanında büyüklere de hitap edecek.

Tatlısu belediyesi Zambak tatil köyü katkıları ile gerçekleşecek Organizasyon'nun bilet bedelinin bir kısmı her koşulda Kemal Saraçoğlu lösemili çocuklar ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak.Biletlerin tüm Deniz plazalar, vakıf binası ve kapı girişlerinden temin edilebileceği bildirildi.