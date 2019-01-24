Sigortalar ve sosyal güvenlikle ilgili yasalar değişiyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi saat 10.00’da HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, HP Milletvekili Hasan Topal, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ve UBP Milletvekili Özdemir Berova ile davetli ve görevliler katıldı.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Yasa’nın günümüz koşullarına uyarlanması, 73/2007 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının Daire’ye verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan veya Sakatların İstihdamı Yasası uyarınca sigortalı olanlara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç 27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması, Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında gelir veya aylık almamış olma şartının aranmayarak iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, hizmet akitli çalışanların ödenmiş primleri ile hak sahibi olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanması, işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi, iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması ve 2 Şubat 2018 tarihinden önce Pro-Rata usulü aylık bağlanmış olan sigortalıların mevcut durumlarının korunması amaçlanmıştır.”

SOSYAL GÜVENLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

“Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Yasa’nın 16/1976 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının kuruma verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, hizmet akitli çalışanların ödenmiş primler ile hak sahibi olmaları halinde işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan sigortalılara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç 27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması, Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında gelir veya aylık almamış olma koşuluna bakılmaksızın iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi, iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması amaçlanmıştır.”