Sigorta’da ‘yoklama’ TELAŞI

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş alan 38 bin 601 kişiden, 6 bin 500’ü yoklama bildirgesini doldurmadığı için sıkıntı yaşadı, 2 bin 100’ü ise bu ayki maaşlarını almadı. “Yoklamaya katılmadığı için” ödenemeyen sigortalılar, soluğu Sosyal Sigortalar Dairesi’nde aldı. İki günde 680 kişi beyanda bulundu.

Ülkede bulunmayan, çifte maaş alan veya vefat halinde devlete bildirim yapmadığı halde maaş çeken ve yasa dışı kapsamda olan kişilerin ortaya çıkması da bekleniyor…

Fehime ALASYA

Sosyal Sigortalar’dan maaş alıp Ekim ayı sonuna dek 2018 yoklama bildirgesini doldurmayan, malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve iş kazası ödenekli binlerce sigortalı, maaş alamadı.

Devletten maaş alan 38 bin 601 Sosyal Sigortalı’dan ilk etapta 6 bin 500’ü hayatta olduğuna dair bildirim yapmadı, dün itibariyle bu sayı 2 bin 100’e düştü.

Yoklama yapmadığı için ödenemeyen sigortalılar, soluğu Sosyal Sigortalar Dairesi’nde aldı.

İki günde 680 kişi beyanda bulundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde gerekli işlemleri tamamlayan hak sahiplerinin aylıkları ise ertesi gün banka hesaplarına gönderildi. Dün itibariyle 2 bin 100 kişinin ise hesaplarında henüz hareketlilik olmadı.

Yoklamaya katılmayanların sayısının gün geçtikçe azaldığı belirtilirken, sürecin sonunda hiç yoklamada bulunmayacak olan kişilerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, ülkede bulunmayan, çifte maaş alan veya vefat halinde devlete bildirim yapmadığı halde maaş çeken ve yasa dışı kapsamda olan kişilerin ortaya çıkabileceği ön görülüyor.

Yaşanabilecek bu senaryolardaki en kötü manzaranın ise ‘vefat halinde bildirim yapılmadan maaş çekmeye devam etme’ olduğuna değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, uygulamanın önemine vurgu yaptı.

‘Yoklamaya katılmayan sigortalı’ rakamının gün geçtikçe azaldığı belirtilirken, sürenin sonunda hiç yoklamada bulunmayacak olan kişi sayısının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Yoklamada bulunmayanlarla ilgili en kötü senaryo ise, ‘vefat halinde bildirim yapılmadan maaş çekmeye devam etme’ olduğu belirtiliyor…

Ödemelerde farklı kriterler inceleniyor…

Emeklilik maaşlarında sadece kişinin hayatta olup olmadığına bakılırken, malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve iş kazası gibi devlet bünyesinde yapılan diğer ödemelerde farklı kriterler sorgulanıyor.

Bu uygulamaya tabi olan kişilerin ya kendisi Sigortalar’a gidip işlem yapıyor, ya da yaşlı veya yürüyemeyecek durumda ise muhtarlıktan yaşadığına dair belgeyi bir yakını aracılığıyla daireye ulaştırması sağlanıyor.

Üç ay işlem görmeyen hesaplarda ileri araştırmaya gidilecek

Yoklamaya katılmayanların sayısının daha da düşeceği tahmininde bulunan Müsteşar Tekakpınar, yoklama yapmayan kişilerin de ortaya çıkabileceğini, bu durumda haklarında ileri araştırma başlatacaklarını belirtti.

Tekakpınar, üç ay gibi bir sürenin ardından işlem görmeyen hesaplarla ilgili yasa dışı verilerin ortaya çıkabileceği tahminlerinde bulundu.

Sigortalıların kaçı yabancı veya kaçı farklı ülkeden veri bulunmuyor…

Ülkedeki 38 bin 601 Sosyal Sigortalı’nın kaçının yabancı uyruklu olduğu veya kaç farklı ülkeden maaş çeken kişi bulunduğu ise resmi verilerde yer almıyor. Tekakpınar, bu yönde herhangi bir çalışma bulunmadığını ifade etti.

YENİDÜZEN'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar: “İşlem yapılmayan hesapları çok detaylı araştıracağız. İşte o zaman elimize ilginç ve ciddi veriler geçebilir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar:

“İşlem yapılmayan hesapları çok detaylı araştıracağız. İşte o zaman elimize ilginç ve ciddi veriler geçebilir”

Konuya ilişkin çok çeşitli duyurular yaparak 2018 yoklama bildirgesinin yapılması gerektiğini hatırlattıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, buna rağmen duymayan ve Ekim sonu maaşını ödenmediği için işlem yapmaya gelen binlerce kişi olduğunu belirtti.

Hiç yoklamada bulunmayacak olan kişilerin ortaya çıkacağı tahminini yürüten Tekakpınar, beyanda bulunmayan hesapların bekletildiğini ve üç ay sonunda hesaplarda hiç hareketlilik olmaması durumunda detaylı araştırmaya gideceklerini kaydetti.

Tekakpınar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Bu rakamların sevk ve idaresinin yapabilmek çok kolay değil. 2018 yılından beridir bu yoklamaları yapıyoruz. İşlemini yapmayan bu maaşları Ekim sonu itibariyle durdurduk. Bu maaşları bekletiyoruz.

Bu sıkıntı hala daha devam ediyor ama bu yaklaşık bir buçuk yıllık konudur. Çok çeşitli yollardan bildirimler yaptık, mesaj gönderdik, sosyal medyada yayınladık, kamu spotu yaptık, yetmedi ilgili bir merkez bulup bilindik bölgelerde bizler eleme yaptık, genel çalışmaların ardından yerel çalışmalar da yaptık, çok didindik… Buna rağmen 6 bin 500 kişi ilk etapta yoklamasını yapmadı. Bu rakam giderek düştü.

Bu yoklama neticesinde üç ay daha işlem yapmayanları bekleyeceğiz, ardından geniş çaplı bir araştırmaya gideceğiz. İşlem yapılmayan bu hesapları, kimlere ait olduğunu, nedeni veya nedenlerini çok detaylı araştıracağız. Ülkeye giriş çıkışlarını alacağız. İşte o zaman elimize ilginç ve ciddi veriler geçebilir.”

“Karşılaşacağımız en kötü manzaralardan biri vefatlar…”

“Bu yoklamada bulunmayan kişiler ortaya çıkacak. Bunun bazı sebepleri olabilir. En başında vefatlar geliyor. Vefat olmuştur ve birileri hala ölen kişi adına hala maaş almaya devam ediyordur.

Ölüm oldu ve bildirilmedi mi ne oldu ortaya çıkacak. Karşılaşacağımız en kötü manzaralardan biri budur.

Kıbrıs’ın güneyinden maaş alıp da bildirmeyen birisi de olabilir.

Güneyde işlenmişliği bulunan ve erken yaşta emeklilik hakkı kazananlar ve kuzeye bildirmeyen kişiler de bunu gizliyor olabilir. Bu aslında tamamıyla yasa dışı değil, sadece bizdeki maaşının belli bir kısmı düşüyor hepsi bu. Ama her şekilde bildirilmesi gerek. Bu durumda maaşında yeni bir ayarlama yapılır. Bu tip şeyler de çıkabilir.

Bunun dışında yetimlik maaşı alanlar fakat bir başka işte çalışıyordur, bu ortaya çıkacak. Bu da yasal değil. Hem yetim maaşı alıp hem de bir yerde çalışamazsınız.

Veya ülkede değildir, başka ülkede yaşıyordur…

Uzun yıllardır yapılmayan bir uygulamaydı. Bu konuda takdir topladık. Çok fazla şikâyet almadık. İlk etapta rahatsız olanlar oldu tabi ama gelip beyanda bulundukları zaman birkaç saat içerisinde veya en geç ertesi günü maaşını alabildi. Bu da takdir edildi. Kontrollerin yapılması gerek. Zaten Sosyal Sigortalarda çok fazla nüfusa hizmet veriliyor, oradaki mevcut yapı belli. Bu şekilde bir uygulamaya ihtiyaç vardı.

Emeklilik maaşında sadece hayatta olup olmadığı soruluyor, yetimlik maaşı ise evli olup olmadığı, bir yerde çalışıp çalışmadığı, üniversiteye gidip gitmediği gibi önemli olan birçok şey sorgulanıyor. 18 yaş ve üzeri yetimlik maaşı da belli şartlara tabidir. Tüm bunlar araştırılıyor.”