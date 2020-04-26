“Sigortacılıkta elektronik ortama geçilmesi için her türlü adım atılmalıdır”

Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı, yazılı bir açıklama yaparak, sigorta sektörünün ve sigortacılığın elektronik ortama geçmesi gerektiğini, sektörün teknik ve alt yapı kapasitesinin buna hazır olduğunu ifade ederek, başta Gelir ve Vergi Dairesi ile Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğü ile birlikte adımlar atmaya hazır olduklarını açıkladı.

Dağlı, yaptığı açıklamada ayrıca, “04 Mayıs 2020 tarihinde kontrollü ve tedbirli açılacak iş dünyasının ve özelde sigortacılık sektörünün, ivedilikle gerek kamu yönetimi, gerekse değerli müşterileri olan sigortalıları ile ilişkilerinde (ödeme sistemleri dahil) elektronik ortamda, belgesiz, online olarak faaliyetlerine devam etmesi gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.

İşte Dağlı Sigorta tarafından yapılan açıklama:

COVID-19 salgını etkilerinin bütün dünyada yoğun bir şekilde hissedilmekte olduğu bu dönemde sigortacılık sektörüne ilişkin olarak hiçbir tedbir alınmadığı ve açılım yapılmadığı, üstelik sektöre yeni vergi uygulamalarının da eklendiği görülmektedir. Halen Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde görüşülmekte olan Gelir ve Kurumlar Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı tüm itirazlara rağmen apar topar Kanun Hükmünde Kararname yoluyla uygulamaya geçirilmiştir.

Hal böyleyken uzun bir dönemden bu yana çağımıza uygun sigorta ihtiyaç ve uygulamaları için yoğun uğraş gösterirken, halen mevcut çağdışı kalmış yasa ve tüzüklerle faaliyet göstermemiz kaderimiz olmaktadır. Bunu da kabullenmemiz mümkün değildir.

Bilinmelidir ki KKTC sigorta sektörü ve sigortacılığın elektronik ortama geçilmesi için her türlü adım atılmalıdır. Sektörümüz; teknik ve alt yapı kapasitesi ile bu online ve elektronik sisteme uyak uyduracak noktadadır ve hazırdır.

Bakanlığın ve Gelir, Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu çalışmaların henüz hazır olmadığı söylenmektedir. Tüm sigorta şirketleri, Gelir ve Vergi Dairesi'nden izin alarak, seri numaraları belirlenmiş poliçe, fatura ve makbuz için matbaa aracılığı ile onaylı çıktının e-kopyasını oluşturup, çıktının üzerinde ''GVD Pul Vergisi Ödenmiştir'' ibaresi yazılmaktadır. Hala onlarca yıl öncenin ve dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmayan formalitelerin uygulandığı açıkça görülmektedir.

04 Mayıs 2020 tarihinde kontrollü ve tedbirli açılacak iş dünyasının ve özelde sigortacılık sektörünün, ivedilikle gerek kamu yönetimi, gerekse değerli müşterileri olan sigortalıları ile ilişkilerinde (ödeme sistemleri dahil) elektronik ortamda, belgesiz, online olarak faaliyetlerine devam etmesi gerekmektedir. Başta Gelir ve Vergi Dairesi ile Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğü ile birlikte hızlı adımların atılıp tamamlanmasını önemle talep ve rica eder, en iyi dileklerimle saygılarımı sunarım.

Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı