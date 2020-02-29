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Sigorta var, ‘ne kadarını karşıladığı’ henüz bilinmiyor

Sigorta var, ‘ne kadarını karşıladığı’ henüz bilinmiyor

Hastanede yaşanan yangın sonrası gözler ‘sigorta’ya çevrildi, 2016 yılında yanan Devlet Laboratuarı’nda yaşanan ‘sigorta sıkıntısı’, endişe yarattı.

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YENİDÜZEN - ÖZEL

Hastanede yaşanan yangın, gözleri ‘sigorta’ya çevirdi getirdi, 2016 yılında yanan Devlet Laboratuarı’nda yaşanan ‘sigorta sıkıntısını’ akıllara geldi.

Yanan Devlet Laboratuarı’nın olduğu gibi Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de sigorta şirketi olan Mapfree Sigorta’nın Direktörü Alişan Oşan, hastanenin yangına karşı sigortalı olduğunu, ancak ne kadarının poliçeyle örtüştüğünün tespit sonrası anlaşılacağını kaydetti.

 

Oşan: “Bir miktar söylemek için öncelikle hasar tespiti yapılması gerekiyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Mapfree Sigorta Şirketi Direktörü Alişan Oşan, Aralık ayında hastanenin sigortasının ihalesini kazandıklarını ve poliçenin yangını da kapsadığını açıkladı.

Oşan, “Bir miktar söylemek için öncelikle hasar tespiti yapılması gerekiyor. Tespit sonrası yangının ne kadarının poliçeyle örtüştüğünü göreceğiz, ama poliçe yangını kesinlikle kapsar” dedi.

Mapfree Sigorta Şirketi Direktörü Alişan Oşan, Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangında, sigortanın hasar karşılamamasına sebep olarak ‘binadaki eşya ve makinelerin tespitinin’ yapılamadığı kaydedildi.

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