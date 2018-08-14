“Sigorta değerlerinizi yükseltin”

Didem MENTEŞ

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden dolayı sigortalıların yaptırmış olduğu kasko, işyeri ve konut sigortalarının değerini kaybetmesine sebep olduğunu açıklayarak, olası hasar durumunda eksik sigorta mağduriyetlerini gidermek için sigorta şirketlerine başvuru yapılması gerektiğini duyurdu.

YENİDÜZEN’e konuşan KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın, sigortalanan rayiç (malın alım-satım değeri) bedelinin günlük kura göre hesaplandığında değer kaybı yaşandığını anlatarak, sigortacılıkta bu değer eksikliğinin, eksik sigorta olarak yorumlandığını söyledi.

Sigortalıların mal değerlerini yükseltmesi gerektiğine işaret eden Kavçın, bir hasar anında sigortalıların mağdur olmaması açısından böyle bir çağrı yapmayı uygun bulduklarını dile getirdi.

“Rayiç bedeli günlük kura göre hesaplandır”

Kavçın, durumu şöyle açıkladı: “Örneğin bir sigorta şirketine gittiniz ve arabanızı o günkü rayiç bedeli olan 10 bin sterlini, 5 olan kurdan çarptığınız zaman 50 bin TL’ye sigortaladınız. 50 bin TL bugün 5 bin TL bile yapmaz. Arabanın yarısı sigortalıdır. Sigorta şirketi de 50 bin TL’nin primini aldığında 50 bin TL öder, poliçeyi de ona göre yazmıştır. Halbuki sizin arabanızın bedeli artık 100 bin TL’dir. Sigortacılıkta bu değer eksikliği, eksik sigorta olarak yorumlanır ve bir hasar anında sigortalıların da mağdur olmaması açısından böyle bir çağrı yapmayı uygun bulduk. Kur artmaya devam ederse bu değişmeye devam edecektir”

YENİDÜZEN’e konuşan KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın, sigortalanan rayiç (malın alım-satım değeri) bedelinin günlük kura göre hesaplandığında değer kaybı yaşandığını anlatarak, sigortacılıkta bu değer eksikliğinin, eksik sigorta olarak yorumlandığını söyledi.

“Şirketler kendi tarifelerini kendiler belirler”

Kavçın, serbest piyasa koşulları ve liberal ekonomi nedeniyle sigorta şirketlerinin kendi tarifelerini serbestçe belirlendiğini aktararak, “eğer bir gün öyle bir yere gelirsek, devletin, sigorta yöneticisinin uygun gördüğü hallerde tarife yapma yetkisi vardır. Ya hepsi için ya da belli branşlar için. Şuna kadar böyle bir yetki kullanılmadı. Sigorta şirketlerinin tarifleri de aşağı yukarı aynıdır. Zaten 30 tane sigorta şirketi o rekabet içerisinde fiyatları ne kadar artırabilirsiniz” dedi.

Kavçın, “Biz sigortalılarımıza gelip değerleri yükseltin, bir hasar anında mağduriyet yaşamayın çağrısı yaptık çünkü arabanızın rayiç bedeli kadar 40 lirasından sigortalı değilsiniz. Yarın 1 pound 20 TL olursa, aynı mağduriyet % 100 oranında yine yaşanacak” dedi.