





Güney’de yayın yapan Sigma, Türkiye’nün güvenlik ve garantiler ile ilgili sunduğunu iddia ettiği önerileri paylaştı. Sigma’ya göre TC’nin önerileri şunlar:

1- “Birleşik Federal Kıbrıs”ın ilan edilmesi ile birlikte Türkiye adadan “önemli sayıda askerini” geri çekecektir.

2- İzleme Komitesi oluşturularak, yeni federal devletin işleyişi ve süreç takip edilecektir.



3- “Garanti Anlaşması” güncellenerek, uzun bir süre varlığını koruyacak ve adadaki değişkenlere göre yeniden ele alınacaktır.



4- “Garanti Anlaşması” ve “askerlin” varlığı ile ilgili değerlendirmeler İzleme Komitesi’nin de raporu sonucu değerlendirilecektir.



5- “Garantiler”in yeniden gözden geçirilmesi 3 dönüşümlü başkanlık ya da seçim dönemi ya da 15 yılın sonunda olacaktır.



6- Güncellenecek Güvenlik ve Garanti anlaşmaları bir protokol ile birlikte kurulacak olan yeni devletin müktesebatına dahil edilecektir.