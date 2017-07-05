Sigma’ya göre; Türkiye’nin önerileri
Güney’de yayın yapan Sigma, Türkiye’nün güvenlik ve garantiler ile ilgili sunduğunu iddia ettiği önerileri paylaştı.
Güney’de yayın yapan Sigma, Türkiye’nün güvenlik ve garantiler ile ilgili sunduğunu iddia ettiği önerileri paylaştı. Sigma’ya göre TC’nin önerileri şunlar:
1- “Birleşik Federal Kıbrıs”ın ilan edilmesi ile birlikte Türkiye adadan “önemli sayıda askerini” geri çekecektir.
2- İzleme Komitesi oluşturularak, yeni federal devletin işleyişi ve süreç takip edilecektir.
3- “Garanti Anlaşması” güncellenerek, uzun bir süre varlığını koruyacak ve adadaki değişkenlere göre yeniden ele alınacaktır.
4- “Garanti Anlaşması” ve “askerlin” varlığı ile ilgili değerlendirmeler İzleme Komitesi’nin de raporu sonucu değerlendirilecektir.
5- “Garantiler”in yeniden gözden geçirilmesi 3 dönüşümlü başkanlık ya da seçim dönemi ya da 15 yılın sonunda olacaktır.
6- Güncellenecek Güvenlik ve Garanti anlaşmaları bir protokol ile birlikte kurulacak olan yeni devletin müktesebatına dahil edilecektir.