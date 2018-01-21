Mülteci Hakları Derneği (MHD) tarafından Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde “Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukukta Sığınma” konulu eğitim düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, önceki gün başlayıp dün sona eren eğitim, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Programı altında finanse edilen ve KISA ile ortaklık içerisinde MHD tarafından uygulanan “İnsan Hakları Herkes İçin Projesi” kapsamında gerçekleştirildi. Eğitimde yapılan açıklamada sığınmacı ve mültecilerin geri çevrilmeleri uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: “MHD Başkanı Av. Özge Uğraşın, Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Program Müdürü Charlotte Goyon ve Ombudsman Emine Dizdarlı'nın açılış konuşmaları ile başladı. Eğitimin her iki gününde Mülteci Hakları Merkezi Türkiye'den Veysel Eşsiz, “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Standartlarına Giriş” ve “Uluslararası Hukukta Non-Refoulement (Geri Göndermeme) İlkesi” ile sunumlarında Mülteci Hakları Sözleşmesi ve Kuzey Kıbrıs’taki iç hukukun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Sözleşme gibi bölgesel ve uluslararası hukuktaki mülteci koruması, bütünleyici koruma ile ilgili bilgi verdi, günümüzde uluslararası geleneksel hukukun parşası olarak görülen geri göndermeme ilkesi ile kurallar ve içtihattan söz etti. Bunların yereldeki hukuki süreçlerde de kullanılabileceğinin altını çizdi.”

Mülteci korumasının gelişimi

Açıklamaya göre, eğitimin birinci gününde Güney Kıbrıs’ta mülteci korumasının gelişimi ile ilgili bilgi veren KISA ve İnsan Hakları Herkes İçin Projesi’nden Av. Nicoletta Charalambidou, adanın güneyinde Mülteci Yasası’nın yürürlüğe girdiği 2000 yılına kadarki ve Avrupa Direktifleri çerçevesinde hazırlanmış yasa sonraki durum ile ilgili sunum yaptı, ikinci gün de sığınma davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kuralları 39. Maddesi uyarınca verilen geçici tedbir kararları ile ilgili bilgi verdi. Sığınmacıların sınır dışı edilmesi ile ilgili olarak Charalambidou, Kuzey Kıbrıs’taki duruma benzer olarak, Güney Kıbrıs’ta Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvuruların, kararların ivedi ve işlemleri otomatik olarak askıya alacak bir nitelikte olmadığından, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. Maddesi uyarınca etkili başvuru yolu teşkil etmediği temelinde, Yüksek Mahkeme’ye başvuru olmadan, doğrudan AİHM’e yapılan başvurularda, Güney Kıbrıs aleyhinde verilen ara emirlerini ile ilgili bilgi verdi, başvuruların nasıl yapılabileceğini detaylı olarak anlattı.

Eğitimin ilk günü sunum yapan Av. Fezile Osum ise, 2017 yılında Kuzey Kıbrıs’ta mülteci korumasına dair deneyimleri paylaştı. Sınır kapılarındaki alıkoyma koşullarına dikkat çeken Osum, sığınmacı ve mültecilerin sınır kapılarından geri çevrilmeleri, düzensiz girişlerinin cezalandırılması ve bu çerçevede özgürlüklerinin kısıtlanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Eğitim, belgelerin sunumunun ardından sona erdi.