Sigara yasağına 79 ceza

Sağlık Bakanlığı sigara denetimlerine yoğunluk verdi. Mart ayı içerisinde toplam 324 kurum ve işletme denetlendi, 79 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Sağlık Bakanlığı ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’ uyarınca gerek devlet daireleri gerekse restoran, kafe, bar gibi toplu tüketim yerlerinde kapalı alanlarda sigara içme yasağına uygunluk açısından denetimlerine hız verdi. 1 - 19 Mart tarihleri arasında toplamda 324 kurum ve işletme denetlendi. Sadece Lefkoşa bölgesinde 18 devlet dairesi ve 200 toplu tüketim yerine denetim yapılırken 27 işletmeye sigara içme yasağına uymadığı gerekçesiyle yazılı uyarı, 2 işletmeye ise yasada öngörülen para cezası verildi. 50 işyerinin denetlendiği Güzelyurt bölgesinde ise toplamda 21 iş yerine yasaya uymadıklarından ötürü yazılı uyarıda bulunuldu. Toplamda 30 işyerinin denetlendiği Girne bölgesinde 20 işletmeye yazılı uyarı, 4 işletme ve 11 şahsa ise para cezası verildi. İşletmelerden birinde ise izinsiz satış yapıldığından dolayı ürünlere el kondu. 15 işletmenin denetlendiği Mağusa bölgesinde ise 5 işletmeye kapalı alanda sigara içme yasağına uyulmadığından dolayı cezai işlem uygulandı.

Uzun zamandır denetimlerin aksatıldığını belirten Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, göreve başlanılan günden beri kısıtlı insan kaynağı ile çok yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. Denetimin ve yasalara uygunluğun hukuk devleti olmanın olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Besim, bu konuda kararlı olduklarını ve Sağlık Bakanlığı yetki alanında olan tüm yasaların uygulanacağını vurguladı. Hukuk devleti olma yolundaki bu çabalara destek vermek için halkımızı iş birliğine çağıran Besim, yasalara sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizdi. Besim denetim sürecini halkımız ile paylaşmak adına düzenli aralıklarla istatistiklerinin açıklanacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı Sıhhiye müfettişlerini hukukun görünmez kahramanları olarak niteleyen Besim, bu konudaki yoğun çalışmaları için ekibe ayrıca teşekkür etti.