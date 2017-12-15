Sigara yasağı, birçok yasa… Ve '112' resmen kuruldu…  

CTP NE YAPTI / YAZI DİZİSİ [8]

Sağlıkta geçmişte yaşananlar, CTP iktidarları döneminde atılan adımlar aktarmaya devam ediyoruz.

"Sağlıkta CTP ne yaptı" sorusuna ikinci kez yanıt arayacağız bugün!

Didik didik, detay detay…

Dün; CTP'nin kamu sağlığı adına yaptığı yatırımlar ele aldık.

Mağusa'ya yeni devlet hastanesini, Onkoloji Hastanesi'ni ve diğerlerini…

Bugün CTP'li hükümetler döneminde sağlık konusunda yapılan yasa çalışmalarını ve diğer adımları irdeleyeceğiz.

2004-2009 DÖNEMİ:

2004'te 112 acil servisi kuruldu. Daha önce normal hastane telefonundan aranıp ambulans çağırılıyordu. Bu nedenle ambulanslar çok geç sürede olay yerlerine ulaşıyordu.

Evde Yaşlı Bakım Projesi hayata geçirilerek yaşlılar yanında hastalara, engellilere ve kronik rahatsızlıktan dolayı bakıma muhtaç yaklaşık 3 bin kişiye sosyal bakım hizmetleri ve doktor kontrolleri evlerinde sunulmaya başlandı.

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’nde 24 saat nöbetçi hekim eşliğinde sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. Kurulan yeni sistemle bu merkezlerde hastalara 24 saat On-Call sağlık hizmeti verilmekte ve takibi yapılmaktadır.

2013-2016 DÖNEMİ:

Karpaz bölgesindeki halka daha etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla, geçmişte bir dönem UNOPS işbirliğiyle gerçekleştirilen “Elderly Care-Yaşlılara Bakım” projesi 11 personel istihdam edilerek yeniden canlandırıldı. Bu alanda çalışacak personele 2 ay süreli eğitim programı uygulandı.

Geçitkale, Akdoğan, Paşaköy, Beyarmudu,Vadili, İnönü, Mağusa, İskele, Lapta, Alsancak gibi belediyelerle temas ve toplantılar yapılarak bakanlık desteğiyle belediyelerin evde bakım hizmetini geliştirmesine yardımcı olundu. Alt Mesarya’daki 5 belediye ile ortak bakım proje çalışmaları başlatıldı.

Akdoğan sağlık merkezi belediye ile birlikte yenilendi.

Maraş sağlık merkezi de yenilendi.

112 Ambulans Hızır Sistemi geliştirildi. 112 Komitesi yeniden göreve başladı. 2015 yılında 15 yeni ambulans alındı. Çok kısa sürede çok gerekli 4 yeni merkez açıldı: Tatlısu 112 merkezi, Çamlıbel 112 merkezi, Geçitkale 112 merkezi ve Lapta 112 merkezi.

Ambulans ve 112 servisleri için eğitim çalışmaları kurumsallaştırıldı.

Çamlıbel Bucağı’na hizmet vermek amacıyla, 112 Hızır İstasyonu ve Sağlık Merkezi inşaatı tamamlanarak 20 Şubat 2015 tarihinde hizmete girdi. Hizmet binasında, hem sağlık, hem de kaymakamlık hizmetlerinin verilmesi sağlandı. Şu anda Sağlık Merkezi’nde her gün hekim bulunuyor. 112 Ambulans İstasyonu 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Tatlısu belediyesinin de katkılarıyla Tatlısu 112 Merkezi ile kuzey sahil şeridindeki önemli eksiklik giderildi. Yeni bir merkezle 24 saat sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Geçitkale Sağlık Merkezi’nin, tadilatı ve çevre düzenlenmesi belediye başkanımızın büyük katkıları ile yapıldı ve 112 hizmeti başlatıldı.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nin temeli 15 Mayıs 2015’te atıldı, inşaatı tamamlandı.

Karpaz'a 24 saat sağlık hizmeti verecek merkez için çalışmalar yapıldı.

Çocuk Ergen Psikiyatrisi Polikliniği yapıldı.

Lefkoşa'ya yeni hastane için çalışmalar başlatıldı, yer hazırlandı.

Sağlıkla yasal düzenlemeler

2004-2009 DÖNEMİ:

Sağlık Bakanlığı ile sağlık alanında örgütlü sendika ve birlikler, Sağlık Reformu’nun uygulamaya girmesi konusunda mutabakata vardı. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Meclis’ten geçirildi.

Hasta Hakları Yasa Tasarısı, Döner Sermaye Yasa Tasarısı, İçme Suyu Yasa Tasarısı ve Gıda Yasa Tasarısı Meclis’e gönderildi.

Özel Hastaneler, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın hazırlıklarına başlandı.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasası çağdaş gereksinimlere yanıt verecek şekilde KKTC Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilerek yürürlüğe konuldu. Bu çerçevede olmayan birçok kadronun ihdas edilmesi ve yetersiz olan birçok kadronun yeterli hale getirilmesi sağlandı. 1349 olan kadro sayısı 1608’e çıkarıldı.

Yıllardır mevcut olmayan kadrolar, üst ihtisas ve hemşire kadroları düzenlendi.

Fizyoterapist kadro sayıları artırıldı.

“Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” hayata geçirilerek kapalı yerlerde tütün ürünleri tüketilmesi yasaklanarak yasal cezalar getirildi.

2013-2016 DÖNEMİ:

Sağlıkta yeniden yapılanma amacıyla, Kasım 2013’te Sağlık Bakanlığı tarafından Lefke Avrupa Üniversitesi ve Turizm Bakanlığı’nın da katılımı ile “Sağlık Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Ortaya çıkan veriler ışığında Şubat 2014 tarihinde “Stratejik Planlama” yapıldı

Paydaşlar ve uzmanlardan oluşturulan 4 komite çalışmalara başladı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) için fizibilite çalışması tamamlandı. “GSS Fonu Yasası” revize edildi. Genel Sağlık Sigortası, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Döner Sermaye Yasası, Ruh ve Sinir Hastalıkları Yasası çalışmaları tamamlandı ve Meclis’e sunulma aşamasına getirildi.

Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası, Bakanlığın Reorganizasyon Yasası, Temel Sağlık Hizmetleri Teşkilat Yasası çalışmaları başlatıldı.

Ambalajlanmış Su Yasası’nın tüzükleri hazırlandı ve yürürlüğe girdi.

Tütün Yasası değişikliği yapıldı.

Personel Nakil Tüzüğü hazırlandı ve görüş için Savcılığa gönderildi.

Vardiya Tüzüğü hazırlandı ve görüş için Maliye Bakanlığı’na gönderildi.

Hasta Sevk Tüzüğü hazırlandı.

TC ile var olan mecburi hizmet ve ihtisas kontenjanlarını belirleyen protokol günün ihtiyaçlarına göre yenilendi.