Sigara mı yasak, mesai mi?

SAĞLIKTA önemli dönüşüm, yeni yasalarla birlikte BÜTÇE sonrası gündeme gelecek.

Bu yasaları bekle bekle 45’i devirdik!

Peki “hemen” yapılabilecek neler var?

Birkaç öneri getirmek istedim.

Ne de olsa bakanımız, bu sayfalarda senelerce bizlerle sütun arkadaşlığı yapmış.

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SİGARA YASAĞI.

Önce bir ‘şehir efsanesi’ni ortadan kaldırmak şart. Bu yasa nerelerde geçerli, nerelerde değil, kapsamı nedir acaba?

Çünkü!

Barlarda deniyor ki “serbest!”

Bir de “yalancı açık hava”lar var.

Özellikle cafe’lerde...

Her tarafı “camla kaplı” ön cephelere “iki parmak” boşluk bırakılarak “sigara içilir” mekanlar yaratılıyor.

Ancak her yer duman altı!

“Cafe”lere en fazla kimler gidiyor?

15-20 yaş grubu.

Çocuklar zehirleniyor!

Sigara içmeye bu kadar meraklı bu toplum, kanser ve kalpten ölümlere niye bu kadar çok isyan ediyor?

Bir de şu “nargile” meselesi!

O tümüyle mi serbest?

(Hastane ve Meclis’te de sigara içiliyor, biliyorum, kaç defa gözümle gördüm.)

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HASTALIK İZİNLERİ.

Çalışma Bakanlığı’yla da ortak bir ‘havuz’ yaratılarak, kamu ya da özel, sigortalı ya da bordrolu tüm “sağlık raporları” bir yerde toplanmalıdır.

Sağlıkta veri ya da istatistiğin atıl bırakılması ve takip edilmemesi mümkün mü?

Birkaç sene evvel sordum, kimse bilmiyor, “bir senede bu ülkede kaç kişi, ne kadar hasta raporu kullanıyor, hastalıklar ne?”

Sonra biri kamu biri özel iki kurumu odağa alarak inceledik.

Gördük ki, kamudaki çalışanlar özel sektörün “beş misli” fazla hasta raporu alıyor.

Devlet dairelerinde bir “salgın” mı var?

Bunun “bilimsel” bir açıklaması olmalı!

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RANDEVU SİSTEMİ VE DENETİM.

Özel hastaneler, klinikler, kamu hastaneleri, veterinerler, sağlık merkezleri tümünde etkin denetimler hemen başlayabilir.

Özel hekimlerden hizmet satın alınarak, köylerde sağlık taramaları yapılabilir.

Bir de devlet hastanelerinde randevulu sistem Lefkoşa gibi her yerde yaygınlaşabilir.

Niye sabah 8.00-12.00 ve bir saatlik yemek arasının ardından 13.00-15.00 olmuyor?

Şu anki yasalar bunun için yeterli!