Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Varılacak bir anlaşmada sıfır asker, sıfır garanti diye bir şey söz konusu olamaz. BM sanki önümüze böyle bir belge koymuş gibi iddialar var, doğru değildir inanmayın” dedi…

11’incisi düzenlenen Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’ndaki konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Akıncı: "Kıbrıs’ın gelecek güvenlik düzenlemelerinde Türkiye dışlanamaz bu böyle biline" dedi.

Akıncı: "Adanın etrafındaki doğal gaz zenginlikleri hepimizi ihya eder ama karşı taraf paylaşımdan uzak bir tutum sergiliyor" ifadelerini kullandı