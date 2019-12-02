Şiddetten kaçtı, 4 yıldır izinsiz yaşıyor

Girne’de ikamet izinsiz kalmak ve rahatsızlık suçlarından tutuklanan A.D. dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İlyas Güney olguları aktardı. Güney zanlının erkek arkadaşından ayrıldığı gerekçesiyle önceki gün saat 16.50 sıralarında Girne’de Beycanlar bölgesinde 4 katlı apartmanın camından sarkarak, atlamaya çalıştığını, bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.

Güney, zanlının olay yerinde sakinleştirilip karakola götürüldüğünü, yapılan kontrolde 2015 yılından beridir ülkede kaçak olarak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek, 3 gün süre istedi.

Savcı Mustafa Atakara ise zanlı aleyhinde intihara teşebbüs suçundan da soruşturma açılacağını belirtti.

Mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, söz alan zanlı güneyden kuzeye kaçtığını söyledi ve “Eski eşim oğlumu darp etti. Aldım buraya kaçtım” dedi. Zanlı ayrıca doktor kontrolünden geçmek istediğini de belirtti. Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, aynı zamanda doktor kontrolünden de geçmesine emir verdi.