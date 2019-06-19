Görgü tanıkları: “Oturan kadına önünde bulduğu sandalye ile defa defa vurmaya başladı, onu hastanelik etti. Bu kadın her gün dayak yiyor, sesini çıkaramıyor. Çevre komşuları sürekli evde bir şeylerin kırıldığını anlatıyor, bu şiddetin her zaman olduğunu söylüyor ama polis kadın gönüllü ifade vermedi, şikâyetçi olmadı diye hiçbir şey yapmıyor. Polisin müdahalesi için kadının öldürülmesi mi bekleniyor?”

Polis Basın Subaylığı: “Olay polisin bilgisindedir, şahsa ulaşıldı şikâyetçi değil, işlem yapılamaz”

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Aktivisti Mine Atlı: “Kadına Karşı Şiddeti Önleme Birimi uygulamasıyla örtüşmeyen bir uygulama”

Toplumda son zamanlarda artan şiddet olayları, aile içinde de artarak boy göstermeye başladı, yıllardır sakin bir hayat süren mahallelerde yaşanan aile içi şiddet, görgü tanıklarının kayıtsız kalmamasıyla ortaya çıktı…

Lefkoşa’da şehrin göbeğinde, evin bahçesinde plastik sandalye ile karısını dövdü, hastanelik olan kadın, ‘çocukları’ için polise şikayetçi olmadı, polis şiddet gören kadın şikayetçi olmadığı için işlem yapmadı…

Görgü tanıkları ve mahalle sakinlerinin ‘kadının sürekli şiddet gördüğü’ ifadelerine karşın polis şiddet gören şahsa ulaşıldığını, şahsın şikâyetçi olmadığı için işlem yapılmadığını belirtti, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Aktivisti Mine Atlı ise Polis bünyesindeki Kadına Karşı Şiddet Birimi’nde yer alan yasaya göre şahsın şikâyetine bağlı olmadan tahkikat yürütülmesi gerektiği belirterek, bu durumu eleştirdi…

Taşkınköy’de geçtiğimiz akşam yaşanan ve çevre sakinleri tarafından ortaya çıkarılan ‘kadına şiddet’ olayı, birçok kesimden tepki topladı.

Taşkınköy Bölgesi’nde Ful Sokak’ta meydana gelen kadına şiddet olayında, Y.K. isimli şahsın, evlerinin bahçesinde oturur vaziyetteki eşine plastik sandalye ile saldırıp, defalarca vurduğu, kadının hastanelik edildiği belirtildi.

“Bu kadın her gün dayak yiyor, sesini çıkaramıyor”

Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları, “Bizler polise şikâyetçi olmamıza rağmen ne acıdır ki her zaman ki gibi kadın şikâyetçi olmadığı için cani serbest kaldı.” diyerek isyan etti.

YENİDÜZEN’e konuşan görgü tanıkları olayı şöyle anlattı:

“Kadın, ‘çocuklarımın babasıdır, ne yapayım ki?’ diyor. Belediyeye gittik, ilgileneceğiz dediler, Topluma Şiddet Birimi aracı olmadığı için gelmediğini söyledi. Son bir yıldır adamın karısını dövdüğüne şahit oluyoruz, ama bunu hiç görmemiştik, bu şiddet evin içinde yaşanıyordu, son olayda bahçede plastik sandalye ile kadını dövdüğünü gördük ve polisi aradık. Oturan kadına önünde bulduğu sandalye ile defa defa vurmaya başladı. Bunlara kayıtsız kalamazdık, hemen bağırıp müdahale ettik. Çocukları annesinin arkadaşını aradı, kadın polis gelmeden eve gelen arkadaşları ile hastaneye götürüldü, adamın ise kaçmaması için mahalle sakinleri evin önünde bekledi.

Bu insanlar yerli değil, kadının burada hiçbir akrabası yoktur. Bu kadın her gün dayak yiyor, sesini çıkaramıyor. Çevre komşuları sürekli evde bir şeylerin kırıldığını anlatıyor, bu şiddetin her zaman olduğunu söylüyor ama polis kadın gönüllü ifade vermedi, şikâyetçi olmadı diye hiçbir şey yapmıyor. Kadın ifade vermese de uygulanan şiddet ortada. Polisin müdahalesi için kadının öldürülmesi mi bekleniyor? Şiddeti uygulayan adam ise müdahale eden mahalle sakinleri arasında sus pus, sadece özür diledi, eleştirilere hiçbir yanıt vermedi.”

Polis: “Olay polisin bilgisindedir, şahsa ulaşıldı şikâyetçi değil, işlem yapılamaz”

Polis Basın Subaylığı ise yaşanan olayın polisin bilgisinde olduğunu fakat şiddet gören şahsın şikayetçi olmadığı için işlem yapılmadığını kaydetti.

Açıklamada, “Olay polisin bilgisindedir, şahsa ulaşıldı şikâyetçi değil, işlem yapılamaz. Şahsa karşı işlenilen suçlarda, şahıs şikayetçi değilse işlem yapılamaz. Görgü tanıklığı mahkemeye gidilmesi durumunda geçerlidir. Ceza Yasası’nda şahsa karşı ilenen suçlarda şahsın şikâyetçi olduğu söyleniyor. Eğer olay çok vahim boyutta ise polis o zaman müdahale eder. Kadına ulaşıldı, eşinden şikayetçi olmadığını söyledi, yazılı ifade vermedi.” denildi.

Mine Atlı: “Kadına Karşı Şiddeti Önleme Birimi uygulamasıyla örtüşmeyen bir uygulama”

Öte yandan Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Aktivisti Mine Atlı’dan edinilen bilgide, Polis bünyesindeki Kadına Karşı Şiddet Birimi’nde yer alan yasanın 18.maddesine göre, çevre ve görgü tanıklarının da bulunduğu olayda, şikâyete bağlı olmadan tahkikat yürütülmesi gerektiği belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Mine Atlı, yaşanan kadına şiddet olayında polisin soruşturma açmaması, tahkikat yürütmemesinin büyük bir yanlış olduğunu kaydetti.

Atlı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan kadına şiddet olayında polisin soruşturma açmaması, tahkikat yürütmemesi büyük bir yanlıştır. Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi Onay Yasası’na aykırı bir davranıştır ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Birimi uygulamasıyla örtüşmeyen bir uygulamadır. Bu konuda kadına karşı şiddeti önleme birimi açıklama yapmalı. Çevre ve görgü tanıklarının da bulunduğu olayda, şikâyete bağlı olmadan tahkikat yürütülmesi gerekir. Bize polisin söylediği, yürütülen tahkikatın şikâyete bağlı olmadığıdır, eğer bu uygulama farklı ise halkı yanış yönlendirmeyelim.”