Şiddet uygulayan zanlıya 8 gün daha tutukluluk

Girne’de bir doğum günü partisinde J.M.N.’ye şiddet uygulayan zanlı dün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, olayın önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini, zanlının bir doğum günü partisi için misafir olarak bulunduğu bir dairede J.M.N. ile tartışıp kırık bira şişesiyle yaraladığını anlattı.

Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, J.M.N.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis çavuşu Yoncacı zanlının gönüllü ifade verdiğini ve birçok görgü tanığının da ifadesi alındığını bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.