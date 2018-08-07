Lefkoşa Dereboyu’nda faaliyet gösteren YDÜ Bank’ın park yerinde dün saat 18.00 sıralarında Mehmet Pehlivanoğlu’na ait araç çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre park yerine gelen iki kişi önce Mehmet Pehlivanoğlu’na şiddet uyguladı, ardından da kullanımındaki aracı alıp, kayıplara karıştı.

Polis, iki zanlıyı arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.