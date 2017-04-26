Şiddet şüphelisi teslim oldu

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Buse Selçuk’un 23 Nisan sabahında feci şekilde darp edilmesi olayında gelişme yaşandı. YENİDÜZEN'in manşetine taşıdığı 'kadına şiddet' olayına karışan E.K polise giderek teslim oldu. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre E.K yaklaşık iki saat önce polise giderek teslim oldu.

Buse Selçuk 23 Nisan’da sabahın ilk ışıklarında Boğaz yolunda Girne’deki evine gitmek üzereyken araçlarının önü kesilerek, 2 erkeğin gözü önünde ciddi şekilde darp edilmişti.