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Şiddet şüphelisi cezaevine gönderildi

Şiddet şüphelisi cezaevine gönderildi

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Selçuk'u ciddi şekilde darp eden E.K bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Selçuk'u ciddi şekilde darp eden E.K bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 15 gün süreyle Merkezi Cezaevi 'ne gönderildi.  Yargıç Mesut Mesutoğlu bu tür suçların kamuda endişe yarattığına ve  ciddi şekilde arttığına vurgu yaptı.

 

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