22 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Selçuk'u ciddi şekilde darp eden E.K bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 15 gün süreyle Merkezi Cezaevi 'ne gönderildi. Yargıç Mesut Mesutoğlu bu tür suçların kamuda endişe yarattığına ve ciddi şekilde arttığına vurgu yaptı.

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