Sıcaklık artacak

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde ise 25 - 28 derece dolaylarında olması bekleniyor.



Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Nisan dönemini kapsayan raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı yüksek, ikinci yarısı ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Hafta sonu açık; Pazartesi günü açık ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu; Salı günü parçalı ve az bulutlu; Çarşamba günü açık ve az bulutlu; Perşembe günü açık; Cuma günü ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.



Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette esecek.