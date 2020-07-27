Sıcaklık 42 derece

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 42, sahillerde ise 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre bu sürede ülke, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava hafta boyunca az bulutlu açık olacak; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.