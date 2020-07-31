Lefkoşa41 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Sıcaklık 41 derece
Sıcaklık 41 derece

Sıcaklık 41 derece

Önümüzdeki bir haftalık sürede, alçak basınç ve sıcak hava kütlesi etkili olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

A+A-

 Sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, önümüzdeki bir haftalık sürede, alçak basınç ve sıcak hava kütlesi etkili olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, Güney ve Batıdan orta kuvvette esecek.

Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler