Sıcaklık 41 derece

Sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, önümüzdeki bir haftalık sürede, alçak basınç ve sıcak hava kütlesi etkili olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, Güney ve Batıdan orta kuvvette esecek.