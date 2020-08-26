Sıcaklık 40 derece olacak

Ülke sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava yarın parçalı zamanla az bulutlu ve açık, Cuma ve Cumartesi günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 – 40 derece, sahillerde ise 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.