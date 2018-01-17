Sıcaklık 4 derece düşerek

Havanın yarın ve Cuma günü yer yer yağmurlu olması bekleniyor. Cuma günü dağlık kesimlerde karla karışık yağmur görüleceği ve hava sıcaklığının 4 derece düşerek 12-15 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC’nin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.



Yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu zamanla az bulutlu ve açık olacak. Cumartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazar günü çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise parçalı bulutlu geçecek.



En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında olacak. Cuma günü ise 12 – 15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar yarın Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden esecek. Yarın ve Cuma günü kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Rüzgar diğer günlerde orta kuvvette olacak.