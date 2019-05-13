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Sıcaklık 36 derece olacak

Sıcaklık 36 derece olacak

Kıbrıs'ta önümüzdeki günlerde sıcak hava etkili olacak ve iç kesimlerde sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.

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Kıbrıs'ta önümüzdeki günlerde sıcak hava etkili olacak ve iç kesimlerde sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 14 - 20 Mayıs dönemini kapsayan raporuna göre, ülke, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak  hava kütlesi etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 - 32  derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın  ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

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