Sıcaklık 36 derece olacak

Kıbrıs'ta önümüzdeki günlerde sıcak hava etkili olacak ve iç kesimlerde sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 14 - 20 Mayıs dönemini kapsayan raporuna göre, ülke, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.