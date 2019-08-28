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Sıcaklık 36-39 derece olacak

Sıcaklık 36-39 derece olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ağustos – 4 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece,  Sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.    

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Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ağustos – 4 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece,  Sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.         

Rapora göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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