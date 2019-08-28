Sıcaklık 36-39 derece olacak
Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ağustos – 4 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece, Sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.
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Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ağustos – 4 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece, Sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.
Rapora göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Bu dönemde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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