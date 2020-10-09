Ilık ve nemli havanın etkisi altında kalacak bölgede hava sıcaklığı 26 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava genellikle açık ve az bulutlu, salı günü parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30-33 oC, sahillerde ise 26-29 oC olacak.

Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.